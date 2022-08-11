Жерар Піке після розлучення з Шакірою почав зустрічатися зі студенткою

Клара Чіа Марті на 12 років молодша за футболіста і працює в його івент-агентстві Kosmos

Ще недавно іспанський футболіст Жерар Піке розповідав про те, як страждає від розлучення зі співачкою Шакірою, яка застала його разом із коханкою. Але таблоїди з'ясували, що Піке страждав недовго і вже завів нові стосунки. Про це пише The Sun.

Нова обраниця 35-річного Жерара Піке — 23-річна студентка Клара Чіа Марті. Вона працює у його івент-агентстві Kosmos.

Друзі Піке повідомили, що із Кларою Піке зустрічається вже кілька місяців.

"Вони мовчали про свої стосунки, але всі навколо знають, що відбувається. Йому допомагали тримати роман у секреті та знищили всі акаунти Клари в соцмережах, щоб люди не могли знайти її фотографії. Вже одне це змушує його друзів думати, що він насправді дуже серйозно ставиться до неї", — повідомило джерело.

Шакіра, одна з найбільш продаваних музичних виконавців усіх часів, познайомилася з Жераром Піке в 2010 році, коли він знімався в кліпі на її пісню Waka Waka, випущеному для чемпіонату світу з футболу того ж року.

Вони не укладали офіційний шлюб, але жили разом у Барселоні та виховували двох синів: Мілана та Сашу.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра з синами Фото: Getty Images

Пара розійшлася через численні зради Жерара Піке. За чутками, Шакіра застала його у їхньому будинку з 43-річною матір'ю півзахисника "Барселони" 17-річного Пабло Гаві.

Після того, як про роман стало відомо, Шакіра викинула зрадника з дому. Відтоді від Піке відписалися п'ять мільйонів шанувальників у соцмережах, а сам він покинув свою коханку і намагався повернути співачку, що йому не вдалося.

До того ж, зараз у неї серйозніші проблеми: їй загрожує восьмирічний термін за несплату податків.