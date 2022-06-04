Стало відомо, на кого Жерар Піке проміняв співачку Шакіру

Жінка, з якою, за даними журналістів, зраджував футболіст Шакірі, всього на два роки молодша за співачку і є матір'ю одноклубника Піке.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра офіційно оголосила про розрив із 35-річним футболістом Жераром Піке після 11 років спільного життя, повідомляє Daily Mail. Заява прозвучала невдовзі після того, як ЗМІ розтиражували інформацію про зраду спортсмена.

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"Ми з жалем підтверджуємо, що наші шляхи розходяться. Заради благополуччя наших дітей, які є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо вас поважати їхнє приватне життя. Дякуємо за розуміння", — зазначила артистка.

За інформацією іспанського видання El Periodico, кілька тижнів тому Шакіра вигнала Піке з дому, і тепер вони живуть окремо. Футболіст насолоджується свободою та проводить час на вечірках зі своїми товаришами за командою.

Тим часом з'явилися подробиці розриву пари. Виявилося, що Жерар зраджував матері своїх дітей не з молодою дівчиною, а з 43-річною матір'ю свого 17-річного одноклубника, півзахисника "Барселони" Пабло Гаві. Під час одного з таких побачень співачка заскочила в їхній спільний будинок та застукала коханців на гарячому, після чого й викинула футболіста.

[ + – ] У мережу потрапили фото розлучниці, з якою, за чутками, Піке зрадив Шакірі Фото: НеМалахов

У 2017 році між Шакірою та Жераром вже був грандіозний скандал. Тоді преса писала про те, що вони не живуть разом, а артистка спровокувала розставання, оскільки "більше не могла справлятися із ситуацією".

Про те, що у її особистому житті не все так гладко, колумбійка розповіла в новій пісні Te Felicito із Rauw Alejandro.

"Щоб доповнити тебе, я розбилася на шматки; Мене попереджали, але я не слухала; Я зрозуміла, що ти неправий... Це була крапля, що переповнила склянку; знаю, що ти брешеш", — співає вона.

Пара була разом із 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на її пісню для чемпіонату світу з футболу Waka Waka. У тому ж році команда Піке виграла ЧС, де під час фінальної гри виступила його майбутня дівчина.

Восени 2012 року Шакіра повідомила в Instagram, що вагітна сином зірки футболу. Всього через два роки після народження первістка Мілана пара заявила про те, що вони чекають на другу дитину, Сашу, який народився у 2015 році.

Знаменитості публічно зізналися, що не планують одружуватись, але це не завадило їм вести сімейне життя. У розмові з Гарі Невіллом у недавньому епізоді "Перекриття" гравець збірної Іспанії пояснював, що він не робив пропозиції, тому що їхні стосунки "і так працюють нормально".

"Мені подобається, як у нас зараз. У нас двоє дітей, дев'яти і семи років, ми добре справляємося як пара. Нам не потрібно одружуватися, все гаразд", — говорив Піке.

Після того, як у березні Жерар провів свій 600-й матч за "Барселону", Шакіра відзначила цю віху зворушливим постом у соціальних мережах.

Нагадаємо, Шакіра може отримати реальний термін ув'язнення за ухилення від сплати податків.