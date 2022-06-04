Стало известно, на кого Жерар Пике променял певицу Шакиру

Женщина, с которой, по данным журналистов, изменял футболист Шакире, всего на два года моложе певицы и является матерью одноклубника Пике.

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45-летняя колумбийская певица Шакира официально объявил о разрыве с 35-летним футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни, сообщает Daily Mail. Заявление прозвучало вскоре после того, как СМИ растиражировали информацию об изменах спортсмена.

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"Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание", – отметила артистка.

По информации испанского издания El Periodico, несколько недель назад Шакира выгнала Пике из дома, и теперь они живут раздельно. Футболист наслаждается свободой и проводит время на вечеринках со своими товарищами по команде.

Тем временем, появились подробности разрыва пары. Оказалось, что Жерар изменял матери своих детей не с молодой девушкой, а с 43-летней матерью своего 17-летнего одноклубника, полузащитника "Барселоны" Пабло Гави. Во время одного из таких свиданий певица нагрянула в их общий дом и застукала любовников на горячем, после чего и вышвырнула футболиста.

[ + – ] В Сеть попали фото разлучницы, с которой, по слухам, Пике изменил Шакире Фото: НеМалахов

В 2017 году между Шакирой и Жераром уже был грандиозный скандал. Тогда пресса писала о ом, что они не живут вместе, а артистка спровоцировала расставание, поскольку "больше не могла справляться с ситуацией".

О том, что в ее личной жизни не все так гладко, колумбийка рассказала в новой песне Te Felicito с Rauw Alejandro.

"Чтобы дополнить тебя, я разбилась на куски; Меня предупреждали, но я не слушала; Я поняла, что ты неправ… Это была капля, переполнившая стакан; Не говори мне, что вам жаль, это звучит искренне, но я хорошо тебя знаю и знаю, что ты лжешь", – поет она.

Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на ее песню для чемпионата мира по футболу Waka Waka. В том же году команда Пике выиграла ЧМ, где во время финальной игры выступила его будущая девушка.

Осенью 2012 года Шакира сообщила в Instagram, что беременна сыном звезды футбола. Всего через два года после рождения первенца Милана пара заявила о том, что они ждут второго ребенка, Сашу, который родился в 2015 году.

Знаменитости публично признались, что не планируют жениться, но это не помешало им вести семейную жизнь. В разговоре с Гэри Невиллом в недавнем эпизоде ​​"Перекрытия" игрок сборной Испании объяснял, что он не делал предложения, потому что их отношения "и так работают нормально".

"Мне нравится, как у нас сейчас. У нас двое детей, девяти и семи лет, мы хорошо справляемся как пара. Нам не нужно жениться, все в порядке", — говорил Пике.

После того, как в марте Жерар провел свой 600-й матч за "Барселону", Шакира отметила эту веху сердечным постом в социальных сетях.

Напомним, Шакира может получить реальный тюремный срок за уклонение от уплаты налогов.