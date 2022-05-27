Шакире грозит тюремный срок за неуплату налогов

Певица задолжала Испании 15 миллионов долларов.

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Испанский суд отменил апелляцию Шакиры по делу о налоговом мошенничестве. Знаменитость ранее обвиняли в том, что она задолжала стране около 15 миллионов долларов налогов с денег, которые она заработала в 2012-2014 годах. Об это сообщают в издании People.

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Сторона защиты утверждает, что Шакира не прилагала усилий, чтобы намерено скрыть свой доход, и все дело в недоразумении. Дело в том, что большую часть времени в 2012-2014 годах певица жила на Багамах, так как является резиденткой этой страны. Согласно испанскому законодательству, те, кто проводят в Испании менее 183 дней в году, несут ответственность только за доход, полученный внутри страны.

Однако суд постановил, что доказательств о другом месте проживания Шакиры в те годы, кроме Испании, недостаточно. По словам прокуроров, Шакира делала вид, что не жила в то время Испании и выводила полученные деньги на счета в офшорах. Потому апелляцию отклонили.

Если Шакиру признают виновной в уклонении от уплаты налогов, ей грозит штраф и тюремное заключение. В издании добавляют, что певица может избежать тюрьмы, так как впервые нарушает закон, если срок ее наказания составляет менее двух лет.

Напомним, судебный процесс, в котором Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов, начался в январе 2018 года. В феврале того же года певица выплатила почти 25 миллионов долларов в виде причитающихся налогов. Представители Шакиры сообщали, что поведение певицы в налоговых вопросах всегда было безупречным во всех странах, где ей приходилось платить налоги. Поэтому адвокаты певицы планируют до конца защищать невиновность своей клиентки.

Фокус ранее рассказывал о том, что российская певица Жасмин может потерять все свое имущество из-за долга в 300 млн рублей. Деньги московскому банку ее покойный отец Лев Манахимов. Он был поручителем у некой Натальи Бертовой, которая взяла кредит, и заложил все свое имущество. После смерти отца его долговые обязательства перешли к певице и ее брату Анатолию.

Также Фокус внимательно следит за судебным процессом Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Херд. Актер подал гражданский иск на 50 млн долларов против бывшей жены по делу о клевете. Недавно стало известно, что фанаты Деппа угрожают Эмбер Херд расправой.