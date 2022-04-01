Певица Жасмин оказалась в долгах на 300 миллионов долларов

Ответчиком по делу о взыскании долга выступает не только Жасмин, но и ее брат.

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44-летняя заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин (в миру Сара Манахимова) может потерять все свое имущество из-за долга в 300 млн рублей, который "висел" на ее покойном отце Льве Манахимове, сообщают росСМИ.

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Долговые обязательства родителя после его смерти перешли Жасмин и ее брату Анатолию.

По информации журналистов, иск от "Нефтепромбанка" о взыскании этой суммы поступил в Мещанский районный суд Москвы. Ответчиком, кроме сестры и брата, выступает также управление Росимущества по Московской области.

Согласно судебным документам, в свое время кредит в выше упомянутом банке взяла некая Наталья Бертова. Поручителем по кредиту выступил отец Жасмин. Он заложил все свое имущество.

"При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер. Требование истца, которым выступает Нефтепромбанк, обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее умершему, путем реализации на публичных торгах. Ответчиками выступают дети покойного", – заявили в пресс-службе суда.

Предварительное заседание по этому делу назначено на 18 апреля.

Ранее журналисты писали о жизни Льва Манахимова, который был заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан, балетмейстером и режиссером. Более полувека посвятил развитию культуры в родной стране. Он жил в Дербенте и был самым известным учителем лезгинки в городе. Мужчина вел скромный образ жизни, жил в простом доме и ездил на стареньком ВАЗе седьмой модели.

Лев Манахимов скончался в августе 2021 года и похоронен в Израиле.

Напомним, российский певец Григорий Лепс потерял $20 млн из-за санкций.