Співачка Жасмін успадкувала борг батька у 300 мільйонів

Відповідачем у справі про стягнення боргу є не лише Жасмін, а й її брат.

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44-річна заслужена артистка Росії та Дагестану Жасмін (у миру Сара Манахімова) може втратити все своє майно через борг у 300 млн рублів, який "висів" на її покійному батькові Леві Манахімові, повідомляють росЗМІ.

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Боргові зобов'язання батька після його смерті перейшли Жасмін і її братові Анатолію.

За інформацією журналістів, позов від "Нафтопромбанку" про стягнення цієї суми надійшов до Міщанського районного суду Москви. Відповідачем, крім сестри та брата, є також управління Росмайна по Московській області.

Згідно із судовими документами, свого часу кредит у вищезгаданому банку взяла якась Наталія Бертова. Поручителем по кредиту став батько Жасмін. Він заклав усе своє майно.

"Під час підготовки позову до суду встановлено, що особа, на яку покладено зобов'язання відповідати перед банком за виконання позичальником умов за договором, померла. Вимога позивача, яким виступає Нафтопромбанк, звернути стягнення на закладене майно, що належить померлому, шляхом реалізації на публічних торгах. Відповідачами є діти покійного", — заявили у пресслужбі суду.

Попереднє засідання у цій справі призначено на 18 квітня.

Раніше журналісти писали про життя Лева Манахімова, який був заслуженим діячем мистецтв Республіки Дагестан, балетмейстером і режисером. Понад півстоліття присвятив розвитку культури у рідній країні. Він жив у Дербенті та був найвідомішим учителем лезгінки у місті. Чоловік вів скромний спосіб життя, жив у простому будинку та їздив на старенькому ВАЗі сьомої моделі.

Лев Манахімов помер у серпні 2021 року та похований в Ізраїлі.

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