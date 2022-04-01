Григорій Лепс втратив 20 мільйонів доларів

Музикант став персоною нон ґрата в Америці та Європі.

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59-річний російський співак Григорій Лепс втратив понад 20 мільйонів доларів через санкції проти Росії. Про це пише КП.

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Оскільки останні роки російський артист, заробляючи чималі суми за один виступ, зберігав свої кошти в американських та британських банках, наразі він втратив доступ до них. Усі рахунки Лепса заморожені. Він не може отримати візу на в'їзд як до Америки, так і у Великобританію.

"Зрозуміло, що він втратив не останні свої гроші, але він – жертва списків санкцій. За моїми оцінками, Григорій Лепс втратив понад 20 млн доларів", — повідомив російський концертний директор Кирило Чибісов.

[ + – ] У 2014 році Григорій Лепс також публічно підтримав рішення Володимира Путіна анексувати Крим

Проте США наклали значні санкції на Лепса ще до окупації Криму Росією. У 2013 році його занесли до "чорного списку" після того, як Мінфін США зарахував його до членів "пострадянської мафії" та учасників угрупування "Братське коло".

Раніше Фокус писав про російських зірок, які відкрито підтримали рішення путінського режиму розпочати війну в Україні. Серед них Микола Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та інші.

Нагадаємо, Григорію Лепсу та Олегу Газманову СБУ заборонила в'їзд в Україну через виступ в анексованому Росією Криму у 2018 році.