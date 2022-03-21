Поліна Гагаріна, Лепс та Аніта Цой: з'явився сайт із зірками, які "за" путінський режим
Сайт назвали "they love war", що в перекладі з англійської означає "вони люблять війну". У списку 128 людей.
В Україні створили вебплатформу, де зібрали російських артистів та зірок українського походження, які працюють у РФ та підтримують путінський режим та війну, а також тих, хто мовчить з цього приводу.
Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська.
У переліку є російські та українські зірки, блогери та політики.
Якщо говорити про російських артистів, то підтримують політику Кремля такі особи:
- Стас Михайлов,
- Тіматі,
- Слава,
- Олег Газманов,
- Марат Башаров,
- Надія Бабкіна,
- Дана Борисова,
- Поліна Гагаріна,
- Анна Семенович,
- Аніта Цой,
- Григорій Лепс,
- Микола Басков,
- Лариса Доліна.
Відома представниця російського шоубізнесу Ольга Бузова не лише підтримує путінську політику, а й поширює дезінформацію про війну РФ проти України. Фейками про те, що відбувається в нашій країні, також займаються Тіна Канделакі і Борис Корчевніков, які значаться на сайті в розділі "впливові люди". З цієї категорії дії російської влади підтримують Рома Жолудь, Вероніка Степанова, Ксенія Бородіна.
Потрапили також до списку любителів Путіна та його режиму зірки українського походження – Сніжана Єгорова та Вадим Казаченко. У цьому переліку вже є і Оксана Марченко, дружина голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, яка, як повідомляв Фокус, поїхала з України перед початком війни.
Нагадаємо, повідомлялося про зірок українського походження, які мовчать про путінську агресію і не виявляють підтримки України. У цьому списку, зокрема, Лоліта та Наташа Корольова.