Поліна Гагаріна, Лепс та Аніта Цой: з'явився сайт із зірками, які "за" путінський режим

Сайт назвали "they love war", що в перекладі з англійської означає "вони люблять війну". У списку 128 людей.

В Україні створили вебплатформу, де зібрали російських артистів та зірок українського походження, які працюють у РФ та підтримують путінський режим та війну, а також тих, хто мовчить з цього приводу.

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Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська.

У переліку є російські та українські зірки, блогери та політики.

Якщо говорити про російських артистів, то підтримують політику Кремля такі особи:

Стас Михайлов,

Тіматі,

Слава,

Олег Газманов,

Марат Башаров,

Надія Бабкіна,

Дана Борисова,

Поліна Гагаріна,

Анна Семенович,

Аніта Цой,

Григорій Лепс,

Микола Басков,

Лариса Доліна.

Відома представниця російського шоубізнесу Ольга Бузова не лише підтримує путінську політику, а й поширює дезінформацію про війну РФ проти України. Фейками про те, що відбувається в нашій країні, також займаються Тіна Канделакі і Борис Корчевніков, які значаться на сайті в розділі "впливові люди". З цієї категорії дії російської влади підтримують Рома Жолудь, Вероніка Степанова, Ксенія Бородіна.

Потрапили також до списку любителів Путіна та його режиму зірки українського походження – Сніжана Єгорова та Вадим Казаченко. У цьому переліку вже є і Оксана Марченко, дружина голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, яка, як повідомляв Фокус, поїхала з України перед початком війни.

Нагадаємо, повідомлялося про зірок українського походження, які мовчать про путінську агресію і не виявляють підтримки України. У цьому списку, зокрема, Лоліта та Наташа Корольова.