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Стиль жизни Российско-украинская война

Полина Гагарина, Лепс и Анита Цой: появился сайт со звездами, которые "за" путинский режим

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Николай Басков, Григорий Лепс
Григорий Лепс и Николай Басков

Сайт назвали "they love war", что в переводе с английского означает "они любят войну". В списке 128 человек.

В Украине создали веб-платформу, где собрали российских артистов и звезд украинского происхождения, которые работают в РФ и поддерживают путинский режим и войну, а также тех, кто молчит по этому поводу.

Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская.

В перечне есть росийские и украинские звезды, блоггеры и политики.

Если говорить о российских артистах, поддерживают политику Кремля следующие личности:

  • Стас Михайлов,
  • Тимати,
  • Слава,
  • Олег Газманов,
  • Марат Башаров,
  • Надежда Бабкина,
  • Дана Борисова,
  • Полина Гагарина,
  • Анна Семенович,
  • Анита Цой,
  • Григорий Лепс,
  • Николай Басков,
  • Лариса Долина.

Известная представительница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова не только поддерживат путинскую политику, но и распространяет дезинформацию о войне РФ против Украины. Фейками о происходящем в нашей стране также занимаются Тина Канделаки и Борис Корчевников, которые значятся на сайте в разделе "влиятельные люди". Из этой же категории действия российской власти подерживают Рома Жолудь, Вероника Степанова, Ксения Бородина.

Попали также в список любителей Путина и его режима звезды украинского происхождения — Снежана Егорова и Вадим Казаченко. В этом перечне уже есть и Оксана Марченко, жена главы политсовета парти ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая, как сообщал Фокус, уехала из Украины перед началом войны.

Напомним, сообщалось о звездах украинского происхождения, которые молчат о путинской агрессии и не проявляют поддержки Украины. В этом списке, в частности, Лолита и Наташа Королева.