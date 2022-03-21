Полина Гагарина, Лепс и Анита Цой: появился сайт со звездами, которые "за" путинский режим
Сайт назвали "they love war", что в переводе с английского означает "они любят войну". В списке 128 человек.
В Украине создали веб-платформу, где собрали российских артистов и звезд украинского происхождения, которые работают в РФ и поддерживают путинский режим и войну, а также тех, кто молчит по этому поводу.
Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская.
В перечне есть росийские и украинские звезды, блоггеры и политики.
Если говорить о российских артистах, поддерживают политику Кремля следующие личности:
- Стас Михайлов,
- Тимати,
- Слава,
- Олег Газманов,
- Марат Башаров,
- Надежда Бабкина,
- Дана Борисова,
- Полина Гагарина,
- Анна Семенович,
- Анита Цой,
- Григорий Лепс,
- Николай Басков,
- Лариса Долина.
Известная представительница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова не только поддерживат путинскую политику, но и распространяет дезинформацию о войне РФ против Украины. Фейками о происходящем в нашей стране также занимаются Тина Канделаки и Борис Корчевников, которые значятся на сайте в разделе "влиятельные люди". Из этой же категории действия российской власти подерживают Рома Жолудь, Вероника Степанова, Ксения Бородина.
Попали также в список любителей Путина и его режима звезды украинского происхождения — Снежана Егорова и Вадим Казаченко. В этом перечне уже есть и Оксана Марченко, жена главы политсовета парти ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая, как сообщал Фокус, уехала из Украины перед началом войны.
Напомним, сообщалось о звездах украинского происхождения, которые молчат о путинской агрессии и не проявляют поддержки Украины. В этом списке, в частности, Лолита и Наташа Королева.