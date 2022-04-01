Григорий Лепс потерял 20 миллионов долларов

Музыкант стал персоной нон-грата в США и Европе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

59-летний российский певец Григорий Лепс потерял более 20 миллионов долларов из-за санкций против России. Об этом пишет КП.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поскольку в последние годы российский артист, зарабатывая немалые суммы за одно выступление, хранил свои средства в американских и британских банках, он потерял доступ к ним. Все счета Лепса заморожены. Он не может получить визу на въезд как в Америку, так и в Великобританию.

"Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он – жертва списков санкций. По моим оценкам, Григорий Лепс потерял более 20 млн долларов", — сообщил российский концертный директор Кирилл Чибисов.

[ + – ] В 2014 году Григорий Лепс также публично поддержал решение Владимира Путина аннексировать Крым

Тем не менее, США наложили значительные санкции на Лепса еще до оккупации Крыма Россией. В 2013 году его занесли в "черный список" после того, как Минфин США причислил его к членам "постсоветской мафии" и участникам группировки "Братский круг".

Ранее Фокус писал о российских звездах, открыто поддержавших решение путинского режима начать войну в Украине. В их числе Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие.

Напомним, Григорию Лепсу и Олегу Газманову СБУ запретила въезд в Украину из-за выступления в аннексированном Россией Крыму в 2018 году.