Эмбер Херд пожаловалась, что поклонники Джонни Деппа грозятся убить ее

Актриса рассказала, что ей ежедневно приходят сотни писем с угрозами.

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На недавнем судебном заседании Эмбер Херд рассказала, что получает угрозы от поклонников Джонни Деппа. По словам актрисы, фанаты ее бывшего супруга оставляют в соцсетях сообщения о том, что хотят "убить ее" и "положить ее ребенка в микроволновку". Об этом сообщает Daily mail.

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"Меня преследуют, унижают, мне угрожают каждый божий день. Люди унижают меня, они хотят убить меня и говорят мне об этом. Люди хотят положить моего ребенка в микроволновку и говорят мне об этом, — заявила Эмбер Херд в последний день свидетельских показаний.

По словам звезды "Аквамена", для миллионов поклонников ее бывшего супруга она стала мишенью для травли в социальных сетях. Актриса заверила присяжных, что ежедневно получает сотни угроз. Кроме того, люди высмеивают ее показания о том, что бывший супруг избивал ее.

"Это было мучительно, больно, самое унизительное, через что мне когда-либо приходилось проходить", — сказала Эмбер Херд, добавив, что хочет, чтобы Джонни просто оставил ее в покое.

"Я не сижу в этом зале суда и хихикаю. Я не сижу в этом зале суда, смеюсь и отпускаю ехидные шуточки. Это ужасно, это больно и унизительно для любого человека. Возможно, легко забыть об этом, я же человек" — сказала Херд, отметив, что нападки миллионов людей, которые устроили травлю, мучают ее. Актрисе снятся кошмары, она постоянно испытывает панические атаки.

Эмбер считает, что не заслуживает такого отношения к себе и никому бы не пожелала оказаться в такой же ситуацию, которую она переживает последний месяц.

Напомним, у Эмбер есть годовалая дочь Уна Пейдж Херд, которую выносила и родила суррогатная мать. Актриса публично не сообщала, кто отец ребенка.

Как известно, 58-летний Джонни Депп судится со своей экс-супругой, 36-летний Эмбер Херд, по делу о клевете. Актер подал иск на $50 млн из-за статьи 2018 года для Washington Post, в которой бывшая жена косвенно обвинила его в домашнем насилии. После этого случая карьера Джонни была разрушена.

Ранее Фокус писал о том, что Эмбер Херд поймали на лжи. Как выяснилось, она под присягой соврала о том, что отдала $3,5 млн из своего бракоразводного процесса на благотворительность.

Также Фокус писал о том, что Эмбер Херд получила звездную роль в фильме "Аквамен" благодаря своему бывшему мужу.