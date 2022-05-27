Ембер Герд поскаржилася, що шанувальники Джонні Деппа погрожують вбити її

Акторка розповіла, що їй щодня надходять сотні листів із погрозами.

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На нещодавньому судовому засіданні Ембер Герд розповіла, що отримує погрози від шанувальників Джонні Деппа. За словами акторки, фанати її колишнього чоловіка залишають у соцмережах повідомлення про те, що хочуть "вбити її" та "покласти її дитину в мікрохвильову піч". Про це повідомляє Daily mail.

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"Мене переслідують, принижують, мені погрожують кожен божий день. Люди принижують мене, вони хочуть убити мене і говорять мені про це. Люди хочуть покласти мою дитину в мікрохвильову піч і говорять мені про це", — заявила Ембер Герд в останній день свідчень.

За словами зірки "Аквамена", для мільйонів шанувальників її колишнього чоловіка вона стала мішенню для цькування в соціальних мережах. Акторка запевнила присяжних, що щодня отримує сотні погроз. Крім того, люди висміюють її свідчення про те, що колишній чоловік бив її.

"Це було болісно, боляче, найпринизливіше, через що мені колись доводилося проходити", — сказала Ембер Герд, додавши, що хоче, щоб Джонні просто давав їй спокій.

"Я не сиджу в цьому залі суду і хіхікаю. Я не сиджу в цьому залі суду, сміюся і відпускаю єхидні жартики. Це жахливо, це боляче і принизливо для будь-якої людини. Можливо, легко забути про це, я ж людина" — сказала Герд, зазначивши, що нападки мільйонів людей, які влаштували цькування, мучать її. Акторці сняться кошмари, вона постійно відчуває панічні атаки.

Ембер вважає, що не заслуговує на таке ставлення до себе і нікому б не побажала опинитися в такій самій ситуації, яку вона переживає останній місяць.

Нагадаємо, Ембер має однорічну доньку Уну Пейдж Герд, яку виносила і народила сурогатна мати. Акторка публічно не повідомляла, хто батько дитини.

Як відомо, 58-річний Джонні Депп судиться зі своєю ексдружиною, 36-річний Ембер Герд, у справі про наклеп. Актор подав позов на $50 млн через статтю 2018 року для Washington Post, в якій колишня дружина побічно звинуватила його в домашньому насильстві. Після цього кар'єра Джонні була зруйнована.

Раніше Фокус писав про те, що Ембер Герд упіймали на брехні. Як з'ясувалося, вона під присягою збрехала про те, що віддала $3,5 млн зі свого процесу розлучення на благодійність.

Також Фокус писав про те, що Ембер Герд здобула зіркову роль у фільмі "Аквамен" завдяки своєму колишньому чоловікові.