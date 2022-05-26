Джонні Депп натякнув, що Ембер Герд отримала роль в "Аквамені" після його дзвінка до студії

Ембер стверджує, що отримала роль у фільмі "на прослуховуванні"

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Триває судовий розгляд між 58-річним Джонні Деппом та його колишньою дружиною, 36-річною Ембер Герд. І тепер випливла інформація про те, що Ембер, ймовірно, здобула зіркову роль у фільмі "Аквамен" з протекції свого колишнього чоловіка. Про це пише Newsweek.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Джонні Депп заперечив твердження Ембер Герд про те, що він не допоміг їй здобути роль Мери у фільмі "Аквамен" 2018 року.

У суді відтворили запис сварки акторів і Камілла Васкес зазначила, що там "містер Депп згадує фільм "Аквамен".

Герд це підтвердила, але на запитання, чи вона отримала цю роль, завдяки колишньому чоловікові, відповіла негативно.

"Ні, міс Васкес. Я отримала цю роль на прослуховуванні. Ось як це працює", — заявила Герд у залі суду.

Але коли свідчення давав Депп, він згадав, що глави Warner Bros. турбувалися з приводу зйомок в Австралії і роздумували над тим, чи давати роль Ембер. А оскільки він працював із ними і всіх знав, то зробив кілька дзвінків на прохання дружини. Зі зйомками Ембер Герд у цій країні могли бути проблеми, тому що у 2015 році вона незаконно ввозила до Австралії своїх собак. Це несерйозне порушення, але кіномагнати переживали, чи заборонять акторці в'їзд. Тоді справа закінчилася мирно, а Герд вибачалася, що не відправила своїх тер'єрів Пістоля та Бу на обов'язковий 20-денний карантин.

"Протягом кількох років я мав контракт на кілька фільмів з Warner Bros., так що ми вели спільний бізнес. Так що я знав цих людей. Я знімався з ними у фільмах. Тому Герд запитала мене, чи не хочу я поговорити з ними. "Я зателефонував і поговорив з трьома керівниками Warner вищого ешелону — Кевіном Цудзіхарою, Сью Кролл і Грегом Сільверштейном", — відповів Депп.

"Я можу тільки сказати, що зрештою вона отримала роботу у фільмі. Так що, сподіваюся, я певним чином приборкав їхнє занепокоєння", — резюмував Депп.

Також Герд визнала, що її роль у сиквелі "Аквамена" дуже скоротили, хоч вона і "боролася".

[ + – ] Ембер Герд у ролі Мери Фото: Скриншот

"Я боролася, щоб залишитися у фільмі і мене почули. Але я не знаю, скільки екранного часу вирізали зі мною. У новій версії сценарію було вирізано дещо, вони багато прибрали", — зізналася актриса в суді. Шанувальники Деппа були впевнені, що Ембер прибрали із сиквела через скандальний суд, але на студії пояснили, що зробили це, бо між виконавцем головної ролі — Джейсоном Момоа та Ембер Герд не було "хімії". Так, актриса з'явиться у сиквелі не більше ніж на 10 хвилин.

Раніше на захист Деппа виступила його колишня дівчина — супермодель Кейт Мосс. Вона спростувала, що актор колись завдав їй шкоди.