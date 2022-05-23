Стало відомо, чому насправді Ембер Герд вирізали з нового "Аквамена"

І це не петиція прихильників Джонні Деппа.

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Напередодні стала відома справжня причина, чому 36-річну акторку Ембер Герд вирізали з нової частини "Аквамена". Про це пише Wionews.

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Попри те, що прихильники Джонні Деппа підписали петицію про скасування Ембер Герд у її кінороботі, проте причиною звільнення акторки з "Аквамена" став зовсім інший момент.

З'ясувалося, що між Ембер Герд і головним героєм "Аквамена" Джейсоном Момоа немає необхідної хімії, що дуже важливо для зйомок фільму. Про це повідомила агентка 36-річної акторки.

[ + – ] Ембер Герд виділили лише 10 хвилин у новій частині "Аквамена" Фото: Скриншот

Ембер Герд отримала в новій частині "Аквамена" менш як 10 хвилин екранного часу. Колишня дружина Джонні Деппа зіграла у фільмі морську принцесу Меру.

Нагадаємо, Ембер Герд розповіла про те, які насправді стосунки були в неї та актора Джеймса Франко, з яким їй приписував роман колишній чоловік.

Також Фокус активно стежить за судовим процесом між Джонні Деппом та Ембер Герд. Зіркове подружжя намагається довести свою правоту одне перед одним і відсудити матеріальні збитки, завдані кар'єрам одне одного.

Напередодні Ембер Герд випадково допомогла Джонні Деппу прямо під час засідання суду. Вона у своїй промові згадала колишню дівчину Деппа, яка тепер має повне право свідчити у залі суду на боці голлівудського актора.