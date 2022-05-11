Ембер Герд випадково допомогла в суді для Джонні Деппа (відео)

Тепер адвокати актора святкують свою мініперемогу.

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Під час судового засідання у справі розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа перша випадково допомогла своєму колишньому чоловікові. Про це пише New York Post.

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36-річна акторка у своїй промові згадала колишню дівчину Джонні Деппа, британську модель Кейт Мосс. Реакція адвокатів актора була миттєвою та не приховувала їхню радість, адже тепер модель може свідчити в суді, оскільки її публічно згадала Ембер Герд.

"Ембер згадала колишню Джонні, яка, на її думку, явно не підтримує його, що не може бути правдою", — повідомило джерело видання, маючи на увазі можливість Мосс тепер допомогти у справі Деппа.

Юридичні експерти пояснили, що згадка Ембер Кейт Мосс на суді може дати команді її колишнього чоловіка можливість розвіяти чутки про те, що він штовхнув британську супермодель вниз зі сходів, коли вони зустрічалися в 1990-х

[ + – ] Джонні Депп та Кейт Мосс зустрічалися в 90-х

Заява зірки "Аквамена" прозвучала, коли вона розповідала присяжним про бійку в березні 2015 року, під час якої акторка вдарила Джонні Деппа кулаком по обличчю, боячись, що він зіштовхне її сестру Вітні зі сходів.

Ембер розповіла, що вона "миттєво" подумала про "Кейт Мосс і сходи", що спонукало її розвернутися і вдарити чоловіка.

Відео миттєвої реакції адвокатів Джонні Деппа вже стало вірусним у мережі. Вони не приховали свою радість та вже святкують мініперемогу.

[ + – ] Реакція адвокатів Джонні Деппа на заяву Ембер Герд

Нагадаємо, чому Джонні Депп вперше вдарив Ембер Герд, за словами акторки.

Фокус активно стежить за судовим процесом розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд. Нещодавно колишня наречена Джонні Деппа розповіла про те, як актор поводився під час їхніх стосунків.