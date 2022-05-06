Ембер Герд зізналася, за що Джонні Депп вперше її вдарив

Розлучення акторської пари стало одним з найгучніших у Голлівуді.

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36-річна американська акторка Ембер Герд зізналася, за що її вперше вдарив екскоханий Джонні Депп. Про це пише ABC.

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За словами зірки "Аквамена", це сталося вдома в доволі спокійній обстановці.

"Ми сиділи на дивані й просто балакали. Ми не сварилися, нічого такого не було. Джонні випивав і вживав наркотики. Я тоді поцікавилася про татуювання на його руці, бо там щось було написано нерозбірливо. Він мені відповів, що там вибито слово "алкоголік". Я подумала, що він жартує, і почала сміятися, а він взяв і вдарив мене в обличчя. Я знову засміялася, але це була моя захисна реакція", — зізналася Ембер Герд, додавши, що після цього Джонні Депп знову вдарив її.

Після інциденту чоловік попросив вибачення у своєї коханої й сказав, що більше такого не повториться. За словами Ембер, вона повірила своєму чоловікові.

[ + – ] Кар'єра Джонні Деппа пішла на спад після гучних обвинувачень Ембер Герд Фото: Getty Images

Зазначимо, що розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд стало одним з найгучніших у Голлівуді. Проживши в офіційному шлюбі близько двох років, акторська пара намагається справедливо компенсувати завдані збитки кар'єрі одне одного вже понад п'ять років. Спочатку Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа в домашньому насильстві, що сам актор заперечував.

Проте твердження колишньої дружини 58-річного актора повністю зруйнували його кар'єру. Тож Джонні Депп вирішив відсудити в екскоханої кілька десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джонні Депп, якого не покажуть у "Піратах Карибського моря-6", готовий сам написати та зняти цю картину, аби дати гідне продовження історії свого героя — капітана Джека Горобця.

Також Фокус наразі активно стежить за судовим процесом розлучення зіркової пари. Напередодні Ембер Герд повторила долю свого колишнього коханого. Її вирізали з фільму про Аквамена.