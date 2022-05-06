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Ембер Герд зізналася, за що Джонні Депп вперше її вдарив

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Фото: Getty Images | Джонні Депп та Ембер Герд

Розлучення акторської пари стало одним з найгучніших у Голлівуді.

36-річна американська акторка Ембер Герд зізналася, за що її вперше вдарив екскоханий Джонні Депп. Про це пише ABC.

За словами зірки "Аквамена", це сталося вдома в доволі спокійній обстановці.

"Ми сиділи на дивані й просто балакали. Ми не сварилися, нічого такого не було. Джонні випивав і вживав наркотики. Я тоді поцікавилася про татуювання на його руці, бо там щось було написано нерозбірливо. Він мені відповів, що там вибито слово "алкоголік". Я подумала, що він жартує, і почала сміятися, а він взяв і вдарив мене в обличчя. Я знову засміялася, але це була моя захисна реакція", — зізналася Ембер Герд, додавши, що після цього Джонні Депп знову вдарив її.

Після інциденту чоловік попросив вибачення у своєї коханої й сказав, що більше такого не повториться. За словами Ембер, вона повірила своєму чоловікові.

Кар'єра Джонні Деппа пішла на спад після гучних обвинувачень Ембер Герд
Кар'єра Джонні Деппа пішла на спад після гучних обвинувачень Ембер Герд
Фото: Getty Images

Зазначимо, що розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд стало одним з найгучніших у Голлівуді. Проживши в офіційному шлюбі близько двох років, акторська пара намагається справедливо компенсувати завдані збитки кар'єрі одне одного вже понад п'ять років. Спочатку Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа в домашньому насильстві, що сам актор заперечував.

Проте твердження колишньої дружини 58-річного актора повністю зруйнували його кар'єру. Тож Джонні Депп вирішив відсудити в екскоханої кілька десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джонні Депп, якого не покажуть у "Піратах Карибського моря-6", готовий сам написати та зняти цю картину, аби дати гідне продовження історії свого героя — капітана Джека Горобця.

Також Фокус наразі активно стежить за судовим процесом розлучення зіркової пари. Напередодні Ембер Герд повторила долю свого колишнього коханого. Її вирізали з фільму про Аквамена.