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Эмбер Херд призналась, за что Джонни Депп впервые ее ударил

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Фото: Getty Images | Джонни Депп и Эмбер Херд

Развод актерской пары стал одним из самых громких в Голливуде.

36-летняя американская актриса Эмбер Херд призналась, за что ее впервые ударил экс-возлюбленный Джонни Депп. Об этом пишет ABC.

По словам звезды "Аквамена", это произошло дома в достаточно спокойной обстановке.

"Мы сидели на диване и просто болтали. Мы не ссорились, ничего такого не было. Джонни выпивал и употреблял наркотики. Я тогда поинтересовалась о татуировке на его руке, потому что там что-то было написано неразборчиво. Он мне ответил, что там выбито слово "алкоголик". Я подумала, что он шутит, и начала смеяться, а он взял и ударил меня в лицо. Я снова засмеялась, но это была моя защитная реакция", — призналась Эмбер Херд, добавив, что после этого Джонни Депп снова ударил ее.

После инцидента мужчина извинился перед своей возлюбленной и сказал, что больше такого не повторится. По словам Эмбер, она поверила своему мужу.

Карьера Джонни Деппа пошла на убыль после громких обвинений Эмбер Херд
Карьера Джонни Деппа пошла на убыль после громких обвинений Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Отметим, что развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал одним из самых громких в Голливуде. Прожив в официальном браке около двух лет, актерская пара пытается справедливо компенсировать нанесенный ущерб карьере друг друга уже более пяти лет. Сначала Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, что сам актер отрицал.

Однако слова бывшей жены 58-летнего актера полностью разрушили его карьеру. Джонни Депп решил отсудить у экс-возлюбленной несколько десятков миллионов долларов.

Напомним, Джонни Депп, которого не покажут в "Пиратах Карибского моря-6", готов сам написать и снять эту картину, чтобы дать достойное продолжение истории своего героя — капитана Джека Воробья.

Также Фокус активно следит за судебным процессом развода звездной пары. Накануне Эмбер Херд повторила судьбу своего бывшего возлюбленного. Ее вырезали из фильма об Аквамене.