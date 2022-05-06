Эмбер Херд призналась, за что Джонни Депп впервые ее ударил

Развод актерской пары стал одним из самых громких в Голливуде.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд призналась, за что ее впервые ударил экс-возлюбленный Джонни Депп. Об этом пишет ABC.

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По словам звезды "Аквамена", это произошло дома в достаточно спокойной обстановке.

"Мы сидели на диване и просто болтали. Мы не ссорились, ничего такого не было. Джонни выпивал и употреблял наркотики. Я тогда поинтересовалась о татуировке на его руке, потому что там что-то было написано неразборчиво. Он мне ответил, что там выбито слово "алкоголик". Я подумала, что он шутит, и начала смеяться, а он взял и ударил меня в лицо. Я снова засмеялась, но это была моя защитная реакция", — призналась Эмбер Херд, добавив, что после этого Джонни Депп снова ударил ее.

После инцидента мужчина извинился перед своей возлюбленной и сказал, что больше такого не повторится. По словам Эмбер, она поверила своему мужу.

[ + – ] Карьера Джонни Деппа пошла на убыль после громких обвинений Эмбер Херд Фото: Getty Images

Отметим, что развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал одним из самых громких в Голливуде. Прожив в официальном браке около двух лет, актерская пара пытается справедливо компенсировать нанесенный ущерб карьере друг друга уже более пяти лет. Сначала Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, что сам актер отрицал.

Однако слова бывшей жены 58-летнего актера полностью разрушили его карьеру. Джонни Депп решил отсудить у экс-возлюбленной несколько десятков миллионов долларов.

Напомним, Джонни Депп, которого не покажут в "Пиратах Карибского моря-6", готов сам написать и снять эту картину, чтобы дать достойное продолжение истории своего героя — капитана Джека Воробья.

Также Фокус активно следит за судебным процессом развода звездной пары. Накануне Эмбер Херд повторила судьбу своего бывшего возлюбленного. Ее вырезали из фильма об Аквамене.