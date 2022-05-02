После скандального развода с Эмбер Херд карьера актера развалилась со скоростью света.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Голливудский актер Джонни Депп готов написать и снять "Пиратов Карибского моря 6", чтобы достойно закончить свой многолетний труд. Об этом пишет Screen Rant.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

После скандального развода с Эмбер Херд и обвинений в домашнем насилии Депп потерял ряд контрактов, а его актерская карьера пошла на убыль. Компания Disney отказалась от сотрудничества с "насильником", в новых "Пиратах Карибского моря" хорошо известный зрителю Джек Воробей тоже не появится и в "Фантастических тварях" будет новый Грин-де-Вальд.

По словам Джонни Деппа, он также больше никогда не будет сотрудничать с Disney, даже за 300 млн долларов.

[ + – ] Джонни Депп в "Пиратах Карибского моря"

На этом фоне голливудский актер готов написать и снять новую часть "Пиратов Карибского моря", чтобы закончить свой многолетний труд.

"Я до сих пор не понимаю, как наши долгие и вполне успешные взаимоотношения, в частности для самой студии, могли в один момент разрушиться из-за фальшивых обвинений", — отметил Джонни Депп на одном из заседаний суда.

"Мне кажется, что этим персонажам нужно дать достойное окончание", — добавил актер.

[ + – ] Капитан Джек Воробей

Отметим, что компания Disney, несмотря на расторжение всех контрактов с Джонни Деппом, продолжает зарабатывать на нем деньги. В частности, студия продает разнообразные сувениры с изображением капитана Джека Воробья.

Фокус следит за громким судебным процессом, в котором решается вопрос справедливого материального возмещения ущерба, нанесенного карьерам Джонни Деппа и Эмбер Херд в результате скандального развода.

Напомним, главный герой "Пиратов Карибского моря" никогда не смотрел первую часть киносаги.