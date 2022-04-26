UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

"Выпей мою кровь". Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его

2428
Джонни Депп просил порезать себя, эмбер херд джонни депп суд, домашнее насилие джонни деппа
Фото: Getty Images | Джонни Депп в зале суда

Новые заседания суда по разводу звездной пары приносят новые подробности их совместной жизни.

На одном из заседаний суда по делу о разводе актера Джонни Деппа и его экс-возлюбленной Эмбер Херд выплыли новые подробности их романа. В частности, актер просил актрису порезать его. Об этом пишет 1News.

Аудиозапись датируется 2016 годом, когда Депп и Херд встретились в Сан-Франциско. В ходе этой встречи звезда "Аквамена" обвинила Джонни в домашнем насилии.

"Я был озадачен тем, что она хотела пообщаться со мной. Все новости тогда были о том, что вроде бы я совершил все эти ужасные вещи", — признался 58-летний актер.

Джонни Депп и Эмбер Херд пытаются компенсировать нанесенный материальный ущерб друг другу
Джонни Депп и Эмбер Херд пытаются компенсировать нанесенный материальный ущерб друг другу
Фото: Getty Images

Депп увиделся со своей бывшей возлюбленной, потому что надеялся, что та откажется от своих слов. Однако Эмбер не собиралась этого делать. "У меня забрали все. Моим детям пришлось столкнуться со всем этим", — рассказал Депп, изрядно пострадавший от громкости скандала с разводом и обвинением в домашнем насилии. Материальный ущерб он оценил в 50 млн долларов, которые и хочет отсудить у Эмбер.

Во время этой встречи у Джонни Деппа сдали нервы, и он достал нож из кармана. "Я не знаю, что ей было нужно. У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь мою кровь? Возьми ее. Выпей моей крови. Но она отказалась", — признался 58-летний Депп в зале суда.

Также Фокус писал о видео, представленном защитой Эмбер Херд в суде, на котором нетрезвый Джонни Депп кричит и ломает мебель на кухне. Сам актер подтвердил свое присутствие на видео.

Напомним, суды между Джонни Деппом и Эмбер Херд, обвиняющей актера в домашнем насилии, продолжаются. На одном из заседаний Джонни Депп засмеялся и стал мемом в Сети.