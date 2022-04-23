Эмбер Херд представила суду видео, на котором нетрезвый Джонни Депп кричит и ломает мебель (видео)

Актер подтвердил свое присутствие на видео.

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Бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд на одном из заседаний суда представила видео, на котором ее бывший возлюбленный в нетрезвом состоянии кричит и ломает мебель на кухне. Об этом пишет People.

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"Что-то случилось с тобой этим утром!" — громко крикнул Депп в ответ на вопрос жены "что произошло?" и с силой разбил посуду.

После этого актер налил себе вино в бокал и сказал: "Хочешь увидеть меня безумным? Я покажу тебе сумасшедшего". Впоследствии он обращает внимание на камеру и хватает телефон Эмбер.

Ранее 58-летний Депп неоднократно утверждал, что "никогда не избивал женщин", в частности свою бывшую жену.

Отмечается, что это видео было снято в 2016 году.

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"Звезда ролика" сказал, что в тот момент он потерял контроль над своими эмоциями. "Я не знаю, как бывает у других, но у меня в жизни был опыт, когда я иногда терял полный контроль над своими эмоциями, и это нормально", — признался Джонни.

Также он подчеркнул, что не применял силы по отношению к Эмбер, а только "напал на шкаф". "Я не пытался запугать мисс Херд, — сказал он. — Если бы она была запугана, разве снимала бы видео?" – спросил Депп.

[ + – ] Эмбер Херд представила в суде видео, на котором нетрезвый Джонни Депп ломает кухню Фото: Getty Images

В свою очередь, Джонни Депп представил суду аудиозапись, на которой актриса признается, что ударила мужа. При этом в записи Эмбер говорит, что не избивала его кулаком, а лишь слегка ударила.

Напомним, 36-летняя Эмбер Херд угрожала покончить с собой во время одной из ссор с Джонни Деппом.

Также Фокус подробно писал о конфликте между бывшими звездными супругами. Джонни и Эмбер пробыли в официальном браке не более двух лет, однако продолжают судиться с 2017 года и пытаются компенсировать материальный ущерб, причиненный карьере друг друга.