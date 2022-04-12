Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде в похожих образах

Публичные споры между парой продолжаются с 2017 года.

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Накануне состоялось слушание дела касательно актрисы Эмбер Херд, которая обвиняет своего бывшего мужа Джонни Деппа в насилии, что актер отрицает. Об этом пишет Variety.

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Заседание состоялось в здании суда в Вирджинии. Бывшие супруги пришли в зал суда в удивительно похожих образах. Оба надели костюмы-тройки. Однако на 58-летнем Джонни Деппе был костюм серого цвета, а 35-летняя Эмбер выбрала черный.

Пока неизвестны результаты первого слушания, однако на следующем должны появиться и свидетельствовать бывшие бойфренды Херд — Илон Маск и Джеймс Франко, с которыми та встречалась, будучи замужем за Джонни Деппом.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд у зала суда

Отметим, что актерская пара была в официальном браке с 2015 по 2017 год. Их расставание ознаменовалось громким скандалом с обвинением Джонни Деппа в домашнем насилии против Эмбер. Что сам Депп категорически опровергает. По словам Эмбер, бывший муж подал на нее в суд за статью в Washington Post 2018 года, которую она написала, рассказывая о своем опыте домашнего насилия.

Медийность скандала спровоцировала ряд отказов от сотрудничества с 58-летним актером. В частности, от съемок Деппа в своих картинах отказалась киностудия Disney.

Даже в шестой части "Пиратов Карибского моря" главный актер предыдущих частей не появится. Джонни Депп планирует отсудить у бывшей возлюбленной десятки миллионов долларов компенсаций за разрушенную карьеру. На что 35-летняя актриса отреагировала встречным иском на сумму в 100 млн долларов.

Напомним, Эмбер Херд оказалась под следствием из-за своих собак, которых она незаконно ввезла в Австралию в 2015 году.

Также Фокус писал о дочери Эмбер Херд. Актриса показала, как подрос ее ребенок, родившийся в 2021 году.