Джонні Депп та Ембер Герд зустрілися в суді у схожих образах

Публічні суперечки між парою тривають з 2017 року.

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Напередодні відбулося слухання справи щодо акторки Ембер Герд, яка звинувачує свого колишнього чоловіка Джонні Деппа в насильстві, яке він заперечує. Про це пише Variety.

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Засідання відбулося в будівлі суду Вірджинії. Колишнє подружжя прийшло до зали суду в дивовижно схожих образах. Обидвоє надягли костюми-трійки. Проте на 58-річному Джонні Деппу був костюм сірого кольору, а 35-річна Ембер обрала чорний.

Наразі невідомі результати першого слухання, проте на наступному повинні з'явитися та свідчити колишні бойфренди Герд — Ілон Маск та Джеймс Франко, з якими та зустрічалася, будучи одруженою з Джонні Деппом.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд біля зали суду

Зазначимо, що акторська пара була в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Їхнє розставання ознаменувалося гучним скандалом зі звинуваченням Джонні Деппа в домашньому насильстві проти Ембер. Що сам Депп категорично спростовує. За словами Ембер, колишній чоловік подав на неї до суду за статтю у Washington Post 2018 року, яку вона написала, розповідаючи про свій досвід домашнього насильства.

Медійність скандалу спровокувала низку відмов від співпраці з 58-річним актором. Зокрема від зйомок Деппа у своїх картинах відмовилася кіностудія Disney.

Навіть у шостій частині "Піратів Карибського моря" головний актор попередніх частин не з'явиться. Тож Джонні Депп планує відсудити в колишньої коханої десятки мільйонів доларів компенсацій за зруйновану кар'єру. На що 35-річна акторка відреагувала зустрічним позовом на суму в 100 млн доларів.

Нагадаємо, Ембер Герд опинилася під слідством через своїх собак, яких вона незаконно ввезла до Австралії у 2015 році.

Також Фокус писав про доньку Ембер Герд. Акторка показала, як підросла її дитина, котра народилася у 2021 році.