Колишні Ембер Герд Ілон Маск і Джеймс Франко підтримають у суді Джонні Деппа

І Джеймсу Франко, і Ілону Маску є, що розповісти судді.

Актор Джеймс Франко та засновник компаній Tesla SpaceX Ілон Маск, у кожного з яких були стосунки з голлівудською акторкою Ембер Герд, дадуть свідчення проти неї в суді в справі про наклеп, де Джонні Депп намагається відсудити в колишньої дружини $50 млн моральної компенсації за зруйновану кар'єру, повідомляє Deadline.

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Причиною, через яку Франко стане свідком, є його ймовірний роман із Герд у 2016 році (вона та Депп були на той момент ще одружені). Захист Деппа наполягає на допиті актора: із матеріалів камер відеоспостереження відомо, що в травні 2016 року Франко та Герд перебували в одному ліфті, одразу після побутової бійки з Деппом. Адвокати мають намір розпитати Франко, чи бачив він синці на обличчі Ембер, чи та збрехала в суді.

Судовий розгляд, що довго відкладається, має початися наступного місяця, і до Франко та Маска приєднаються зірка WandaVision Пол Беттані, а також представники компанії Walt Disney і Warner Bros.

Франко та Маск, що фігурують у списку свідків Герд, були втягнуті в справу після того, як Депп звинуватив їх у романі з його колишньою дружиною.

Депп подав позов про наклеп проти Ембер у 2019 році після того, як зірка "Аквамена" написала у 2018 році статтю в The Washington Post, у якій описала себе як жертву домашнього насильства.

Згідно з документами, отриманими Bloomberg, і зірка "Піратів Карибського моря", і Герд свідчитимуть особисто. Проте Беттані, Франко та Маск виступлять у суді віртуально.

Не зумівши перенести справу до Каліфорнії чи закрити, Герд подала зустрічний позов на Деппа на $100 мільйонів у вересні 2020 року.

Депп і Герд були одружені з 2015 по 2017 рік. У листопаді минулого року актор програв справу про наклеп проти News Group Newspapers після того, як The Sun назвала його "чоловіком-ґвалтівником".

Судовий процес має розпочатися 11 квітня в приміщенні суду округу Ферфакс у Вірджинії.

Нагадаємо, проти Ембер Герд розпочали нове розслідування в Австралії через обман на митниці.