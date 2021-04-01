Ембер Херд з нагоди програшу Джонні Деппа в суді показала фото зі слідами побиття

Суд відхилив прохання актора подати апеляцію на рішення Верховного суду Лондона, який визнав, що Депп справді бив дружину.

34-річна голлівудська актриса Ембер Херд, дізнавшись, що її колишній чоловік Джонні Депп отримав відмову на дозвіл подати апеляцію на постанову Верховного суду Лондона у справі про дебати артиста з таблоїдом The Sun, який писав у 2018 році про те, що актор бив свою дружину, опублікувала символічні фото в Instagram.

На одному з них вона позує у чорній сукні, а на її обличчі чітко видно сліди побоїв. Того дня у 2016 році вона подала заяву проти Деппа, звинувативши його в домашньому насильстві. На другому знімку вона у тій самій сукні, яку одягла, коли влітку 2020 роки актор програв справу про наклеп британському таблоїду, який назвав його "кривдником дружин".

"Одна сукня з різницею в чотири роки. Іноді важливо вдягти одне і те ж двічі", — підписала знімки Херд.

Як відомо, 57-річний Депп програв апеляцію з вимогою скасувати рішення у справі про наклеп. У письмовому рішенні, винесеному Апеляційним судом Лондона, судді Андерхілл і Дінгеман відхилили клопотання актора про новий судовий розгляд на тій підставі, що друге слухання навряд приведе до іншого результату.

Позов грунтувався на статті, опублікованій у The Sun, в якій стверджувалося, що актор побив свою колишню дружину Ембер Херд. Після тритижневого судового розгляду у Високому суді минулого року, під час якого Депп і Херд дали свідчення, суддя дійшов висновку, що звинувачення було правдивим.

Після того, як пролунав вердикт суду, Херд опублікувала заяву її адвокатів на рішення суду в Instagram, у якому йшлося:

"Ми задоволені, але жодним чином не здивовані відмовою суду у задоволенні апеляції містера Деппа. Докази, представлені у справі Великобританії, були незаперечними і неспростовними. Повторюю, первинний вирок полягав у тому, що містер Депп учиняв домашнє насильство стосовно Ембер не менше 12 разів, і вона боялася за своє життя. Вердикт і тривале, добре аргументоване рішення, зокрема конфіденційне рішення, були винесені. Заява містера Деппа про нові і важливі докази було не чим іншим, як стратегією преси, і було рішуче відхилено судом".

[ + – ] Заява адвокатів Ембер Херд на рішення суду

Але на цьому крапка в судових розглядах не поставлена. 3 травня в окрузі Фейрфакс, штат Вірджинія (США) починається розгляд позову Деппа проти Херд про наклеп на 50 млн. доларів. Адвокат актора стверджує, що у актора є "неспростовні докази" його невинності.

Депп і Херд одружилися у 2015 році. Заради неї актор покинув матір своїх двох дітей Ваннесу Параді, яку так і не повів під вінець. Однак шлюб з білявою красунею був коротким. Уже в 2016 році Ембер подала на розлучення, звинувативши Деппа у тому, що він піднімав на неї руку. В інтерв'ю британському таблоїду вона назвала себе "жертвою домашнього насильства".

Звинувачення колишньої дружини вже завдали серйозного удару по репутації і кар'єрі Деппа. Так, його відсторонили від виконання ролі Гріндевальда у франшизі "Фантастичні тварини" на прохання Warner Bros. Його може замінити 54-річний данський актор Мадс Міккельсен.

Крім того, стрімінговий сервіс Netflix видалив всі фільми з Джонні Деппом.

Одним з небагатьох, хто протягнув руку допомоги акторові, став його давній друг, режисер Тім Бертон. Він збирається зняти "Сімейку Адамс" і на головну роль хоче взяти тільки Джонні і нікого іншого.