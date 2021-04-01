Эмбер Херд по случаю проигрыша Джонни Деппа в суде показала фото со следами избиения

Суд отклонил просьбу актера подать апелляцию на решение Верховного суда Лондона, который признал, что Депп действительно избивал супругу.

34-летняя голливудская актриса Эмбер Херд, узнав, что ее бывший муж Джонни Депп получил отказ на разрешение подать апелляцию на постановление Верховного суда Лондона по делу о прениях артиста с таблоидом The Sun, писавшим в 2018 году о том, что актер избивал свою жену, опубликовала символические фото в Instagram.

На одном из них она позирует в черном платье, а на ее лице отчетливо видны следы побоев. В тот день в 2016 году она подала заявление против Деппа, обвинив его в домашнем насилии. На втором снимке она в том же платье, которое надела, когда летом 2020 года актер проиграл дело о клевете британскому таблоиду, который назвал его "избивателем жен".

"Одно платье с разницей в четыре года. Иногда важно надеть одно и то же дважды", – подписала снимки Херд.

Как известно, 57-летний Депп проиграл апелляцию с требованием отменить решение по делу о клевете. В письменном решении, вынесенном Апелляционным судом Лондона, судьи Андерхилл и Дингеманс отклонили ходатайство актера о новом судебном разбирательстве на том основании, что второе слушание вряд ли приведет к другому результату.

Иск основывался на статье, опубликованной в The Sun, в которой утверждалось, что актер избил свою бывшую жену Эмбер Херд. После трехнедельного судебного разбирательства в Высоком суде в прошлом году, в ходе которого Депп и Херд дали показания, судья пришел к выводу, что обвинение было правдивым.

После того, как прозвучал вердикт суда, Херд опубликовала заявление ее адвокатов на решение суда в Instagram, в котором говорилось:

"Мы довольны, но никоим образом не удивлены отказом суда в удовлетворении апелляции мистера Деппа. Доказательства, представленные в деле Великобритании, были неоспоримыми и неопровержимыми. Повторяю, первоначальный приговор заключался в том, что мистер Депп совершал домашнее насилие в отношении Эмбер не менее 12 раз, и она боялась за свою жизнь. Вердикт и длительное, хорошо аргументированное решение, включая конфиденциальное решение, были вынесены. Заявление мистера Деппа о новых и важных доказательствах было не чем иным, как стратегией прессы, и было решительно отклонено судом".

[ + – ] Заявление адвокатов Эмбер Херд на решение суда

Но на этом точка в судебных разбирательствах не поставлена. 3 мая в в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния (США) начинается рассмотрение иска Деппа против Херд о клевете на 50 млн. долларов. Адвокат актера утверждает, что у актера есть "неопровержимые доказательства" его невиновности.

Депп и Херд поженились в 2015 году. Ради нее актер бросил мать своих двоих детей Ваннесу Паради, которую так и не повел под венец. Однако брак с белокурой красоткой был коротким. Уже в 2016 году Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в том, что он поднимал на нее руку. В интервью британскому таблоиду она назвала себя "жертвой домашнего насилия".

Обвинения бывшей жены уже нанесли серьезный удар по репутации и карьере Деппа. Так, его отстранили от исполнения роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари" по просьбе Warner Bros. Его может заменить 54-летний датский актер Мадс Миккельсен.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом.

Одним из немногих, кто протянул руку помощи актеру, стал его давний друг, режиссер Тим Бертон. Он собирается снять "Семейку Адамс" и на главную роль хочет взять только Джонни и никого другого.