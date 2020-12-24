Американский Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Удаление кинолент произошло без официального заявления стримингового сервиса.

Из библиотеки американского подразделения сервиса Netflix удалили все фильмы и сериалы с участием Джонни Деппа. Это произошло без какого-либо официального заявления стримингового сервиса.

Журналисты издания Geek Buzz, которые это обнаружили, отмечают, что пока картины с актером недоступны только в США. Однако в соцсетях пишут, что фильмы исчезли и с австралийской версии сайта.

В украинской версии стримингового сервиса фильмы с Джонни Деппом пока доступны к просмотру.

Данное решение Netflix, вероятно, принял в связи с поражением актера в суде по делу о домашнем насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд. После этого суда пострадала карьера актера.

Зрители оказались недовольны таким решением, потребовав вернуть любимые киноленты, пишет Ibtimes.

По состоянию на третий квартал 2020 года у Netflix было 195,15 миллионов платных подписчиков по всему миру. Большинство подписчиков Netflix находятся в США.

Отметим, в ноябре суд в Лондоне признал доказанными 12 случаев нападения Джонни Деппа на его экс-жену Эмбер Херд, отказав ему в удовлетворении иска о клевете. После этого от сотрудничества с Деппом отказались многие кинокомпании и кинофестивали, отменено его участие в новых кинопроектах. В частности, актер не будет сниматься в третьей части эпопеи "Фантастические твари" — спин-оффе "Гарри Поттера". Контракт между Джонни Деппом и компанией Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии.