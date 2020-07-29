"Это было невероятно больно": как прошел суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Актеры дали последние показания в суде, а решение по делу будет вынесено в сентябре этого года

Во вторник, 28 июля, в Высоком суде Лондона прошли финальные слушания по иску актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers. Актер обвинил в клевете, принадлежащей ей таблоид The Sun из-за публикации 2018 года, в которой утверждалось, что Депп систематически бьет свою жену, актрису Эмбер Херд. В суде выяснилось, что в семейной жизни Деппа и Эмбер все было не очень гладко. Об этом пишет Daily Mail.

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа. По ее словам, актер бросал в нее бутылки, а однажды швырнул ей в лицо телефон.

В ходе первого заседания 7 июля актриса рассказала, что ее бывший муж оправдывал агрессию в ее адрес своим раздвоением личности и угрожал убийством.

"Некоторые случаи были настолько жестокими, что я боялась, что он собирается убить меня — намеренно или же просто потеряв контроль и зайдя слишком далеко. Он недвусмысленно угрожал убить меня множество раз, особенно на поздних стадиях наших отношений", — заявила она.

23 июля в Высоком суде также прочли сообщения Херд матери, в котором она назвала актера "жестоким". "Он псих, мама. Жестокий и безумный. Мне грустно, что это тот, кого я люблю", — написала она.

Джонни Депп с поклонниками у здания суда

В свою очередь Депп назвал обвинения полным вымыслом. 57-летний актер заявил, что никогда не применял насилия ни к Эмбер Херд, ни к какой-либо другой женщине. Он рассказал, что жена частенько бросалась на него с кулаками. В подтверждение этого адвокат Деппа представил в суде аудиозапись, на которой артист говорит бывшей жене, что та врет, когда утверждает, что не била его.

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"Ох, не рассказывай мне, каково это, когда тебя бьют", — произносит на аудиозаписи Депп. "Я толкнула тебя вот так, но не ударила. Прости что не врезала тебе по лицу, но детка, это не удар", — отвечает Херд.

На слушании бывший управдом Джонни Деппа Бен Кинг также вспомнил, как он нашел отрубленный фрагмент пальца актера после ссоры с Херд в Австралии в 2015 году. Актриса утверждала, что актер поранился, разбив телефон об стену. По словам Деппа, палец ему поранила Херд, когда метнула в него бутылку водки. После этого она заперлась в спальне, а актер написал кровью на зеркале, что любит ее.

А Тара Робертс, управляющая имуществом актера на Багамах заявила, что Эмбер Херд часто била своего мужа. Но он сам никогда ей не отвечал, а просто уходил из комнаты.

Поклонники Джонни Деппа у здания суда/Фото: Twitter Gemma Peplow

Херд подтвердила лишь один случай разборки с применением насилия. Актриса ударила Деппа после того, как он якобы попытался столкнуть ее сестру с лестницы.

"В тот день я ударила Джонни, поскольку защищала свою сестру. Он собирался столкнуть ее вниз по лестнице, и за секунду до того, как это могло произойти, я вспомнила, как кто-то рассказал мне, что он столкнул свою бывшую подружку, полагаю, это была Кейт Мосс. Это мне подтвердили два человека", — рассказала Херд в суде. Впрочем, адвокат Деппа заявил, что это ложь, и актер соблюдает кодекс "южного джентльмена": он никогда не поднимает руку на женщину, а дерется только с мужчинами и то если они ударят его первыми. Это связано с тем, что мать Деппа избивала его в детстве и он вырос, стараясь не причинять никому боли.

В поддержку Деппа высказались мать его детей актриса Ванесса Паради, а также актриса Вайнона Райдер, с которой Депп встречался в начале девяностых. Они заявили, что Джонни не мог никого избить, и за ним никогда не наблюдалось агрессии по отношению к кому-либо.

Также высказались гримеры Херд на съемках. Накануне она постила фото с синяками, якобы полученными от Деппа, но на следующий день от них не было и следа.

Толпа у здания суда, где слушается дело Джонни Деппа и Эмбер Херд/Фото: Twitter Gemma Peplow

Депп также заявил суду, что Херд изменяла ему в их супружеской постели, к тому же с элементами извращения. В частности, уборщица нашла в кровати фекалии и отправила ему фотографии. Депп убежден, что они не могли быть оставлены ни одной из его четырех собак, и настаивает, что это сделала Херд или один из ее любовников. Херд отвергает эти обвинения. Но именно тогда Депп и решил, что их отношения надо заканчивать. В суде обсудили взаимоотношения Эмбер с генеральным директором Tesla Илоном Маском и супермоделью Карой Делевинь. Херд обвинения в измене отрицала.

Команда юристов Деппа заявила в конце заседания, что Херд "совершенно ненадежный свидетель и патологическая лгунья". "Она выдумывала инциденты, дополняла их фото и сообщениями и отказывалась признавать свою вину, когда ее уличали во лжи", - отметил адвокат Деппа Дэвид Шэрборн.

Эмбер Херд со своей группой поддержки на ступенях суда

Выступая с заявлением для прессы у здания суда во вторник, актриса призналась, что ей было "невероятно больно и тяжело" переживать разрыв с Деппом. Херд подчеркнула, что она верит в британское правосудие. Но поклонники Деппа, собравшиеся у здания суда, освистали ее и назвали лгуньей.

"Я продолжаю придерживаться своих показаний и верю в справедливость британской судебной системы. Несмотря на то что это не я затеяла этот судебный процесс, я понимаю, сколько ресурсов на него было потрачено, и мне хотелось бы, чтобы все силы судебных работников были направлены на более важные дела", — резюмировала актриса.

Сам Депп поблагодарил своих адвокатов, британское правосудие и поклонников, которые оказывали ему поддержку все 16 дней, пока длились слушания в суде. Он даже раздал собравшимся у здания суда маленькие сувениры – конверт с банданой вроде тех, какими он закрывал лицо вместо медицинских масок и записку с благодарностью.

Поклонницы Деппа с сувенирами от него/Фото: Twitter Scum

А дело о клевете в Лондоне не завершится. Депп подал иск на 50 миллионов долларов в США, обвиняя бывшую жену в клевете. Так что суд в Британии журналисты рассматривают, как генеральную репетицию перед "финальным боем".

Напомним, Депп и Херд встретились на съемочной площадке фильма 2011 года "Ромовый дневник" и поженились в Лос-Анджелесе в феврале 2015 года. Херд подала на развод в 2016, и бракоразводный процесс был завершен в 2017 году.