Джонни Депп угрожал убить меня много раз, – экс-жена актера

Эмбер Херд рассказала, что ее бывший муж очень хорош в манипулировании людьми и может создавать ложное впечатление о своей персоне.

Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд в суде заявила, что актер "много раз" угрожал убить ее. Об этом сообщает ВВС.

"Он очень хорошо умеет манипулировать людьми", – заявила Херд, утверждая, что Депп был жестоким, и она боялась за свою жизнь.

На данный момент Высокий суд в Лондоне рассматривает иск голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers, владеющей британским таблоидом Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Депп бьет жену.

Сам же Депп отрицает все обвинения о насилии в семье. Его экс-супруга выступила в суде на 10 день рассмотрения иска. В своем выступлении она обвинила Деппа в словесных и физических оскорблениях, включая крики, ругань, угрозы, рукоприкладство, а также в "чрезвычайно контролирующей и пугающем поведении".

"Некоторые инциденты были настольно серьезными, что я думала он меня убьет, намеренно или просто потеряв контроль и зайдя слишком далеко", – говорит Херд.

По ее словам, Депп обладает "уникальной способностью использовать свою харизму для создания определенного впечатления, отличного от реальности", также Херд подчеркнула, что "он очень хорошо в манипулировании людьми".

"Он будет винить во всех своих действиях свое третье "я", которое часто называл "монстром". Он говорил так, будто бы это был другой человек или личность, но не он сам", – рассказывает молодая актриса.

Херд отметила, что в начале их отношений Депп был "очень ласковым, теплым и обаятельным". Но позже в их отношениях все изменилось.

"Он мог быть очень напряженным и мрачным. И это была полная противоположность "теплому свету", – заявила экс-супруга.

Она также рассказала, что после насилия в семье, команда Деппа пыталась уговорить ее помириться с актером.

"Я думаю, что оставалась не только из-за надежды, что он очистится от наркотиков, но также из-за ответственности, которую я почувствовала, когда мне говорили, что я была его мотиватором и помогала ему стать трезвым", – подытожила Херд.

Экс-супруга Джонни Деппа обвинила его в попытках контролировать ее жизнь. Во время судебного заседания в Великобритании адвокаты Эмбер Херд заявили, что Джонни Депп запрещал бывшей жене надевать откровенные наряды и сниматься в постельных сценах.