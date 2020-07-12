Запрещал оголяться. Экс-супруга Джонни Деппа обвинила его в попытках контролировать ее жизнь

Во время судебного заседания в Великобритании адвокаты Эмбер Херд заявили, что Джонни Депп запрещал бывшей жене надевать откровенные наряды и сниматься в постельных сценах.

На суде в Великобритании адвокаты бывшей жены Джонни Деппа заявили, что актер ревновал Эмбер Херд и запрещал ей надевать откровенные наряды на красные дорожки и сниматься в постельных сценах. Об этом сообщает The Guardian.

Во время заседания звезда "Пиратов Карибского моря" признался, что ревновал свою тогдашнюю супругу и ему "не нравилась мысль о том, что она обнажается". Но актер отрицает, что якобы пытался контролировать карьеру своей экс-супруги.

В это же время, доказательства адвокатов Херд могут указывать на противоположное. На суде было представлено свидетельство помощницы Херд, которой запрещалось передавать подробности ежедневного графика личным помощникам Деппа. По словам адвокатов, это еще одно свидетельство того, что Депп запрещал супруге сниматься в любых обнаженных сценах.

Но 57-летний Депп утверждает, что всего лишь дал супруге профессиональный совет, когда его спросили.

"Херд не нравилось, когда ее воспринимали как сексуальный объект, она хотела сниматься в лучших фильмах. И больше не хотела участвовать в обнаженных сценах", – заявил Депп.

По его словам, Херд спросила у него, какие роли ей стоит играть, и что надевать на публике. Когда же адвокаты экс-супруги заявили, что Депп пытался контролировать ее жизнь, он ответил:

"Она рассказывала, что не хотела, чтобы на нее смотрели, как на симпатичную девушку, и не хотела оголяться в фильмах. И я сказал: "Ты не обязана". Она хотела моего совета, и я ей его дал. К сожалению или к счастью, она продолжала сниматься в фильмах того же типа", – подытожил Депп.

На данный момент Высокий суд в Лондоне рассматривает иск голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers, владеющей британским таблоидом Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Депп бьет жену. В первые четыре дня судебных слушаний суд заслушал актера и его бывшую супругу Эмбер Херд, выступающую на процессе в качестве свидетельницы.