Илон Маск отшутился от угрозы Джонни Деппа отрезать ему гениталии

В Высоком суде Лондона, рассматривающем дело о клевете, был показан текст, который Депп отправил своему другу. Речь в нем идет об Илоне Маске, сообщил таблоид The Mirror.

"Я покажу ему вещи, которые он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его". – написал актер.

Узнав об этом, Маск отшутился: "Если Джонни хочет схватки в клетке, просто дайте мне знать". Он также в очередной раз опроверг связь с Хёрд во время ее замужества, утверждая, что их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.

Маск также дал совет бывшей паре, сказав: "Им бы я порекомендовал закопать топор войны и идти дальше".

Депп и Хёрд поженились в 2015 году. Через год актриса подала на развод, обвинив артиста в избиениях.

В 2019 году Депп подал в суд на News Group Newspapers (NGN) из-за заголовка в газете The Sun, в котором он был назван "избивавшим жену". На заседании по этому делу и был зачитан текст Деппа.

Ранее Депп заявил, Хёрд имела любовную связь с Карой Делевинь и Маском, будучи еще замужем за ним. Причем произошла измена в пентхаузе Деппа в его отсутствие.

В январе папарацци сфотографировали Хёрд в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге".