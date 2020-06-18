Джонни Депп рассказал, что у его бывшей жены был групповой роман с Илоном Маском и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд имела любовную связь с актрисой и моделью Карой Делевинь и генеральным диреткором SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом. Об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете сообщил сосед актер. Об этом пишет Daily Mail.

Кара Делевинь, Илон Маск и Эмбер Херд встречались в пентхаусе Деппа в Лос-Анджелесе в 2016 году и провели вместе ночь. Об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи из лифта и вестибюля. Интересно, но Кара сразу поднялась в апартаменты Деппа на его частном лифте, а Эмбер Херд и Илон Маск никак не могли разобраться с подъемником и в итоге поднялись по лестнице.

Эмбер Херд и Илон Маск

Кара Делевинь в лифте

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Также показания дал мужчина по имени Джош Дрю, бывший муж лучшей подруги Эмбер Херд Рокель Пеннингтон. Они в 2016 году бесплатно жили в другой квартире Деппа, расположенной рядом с его пентхаузом.

Эмбер Херд некоторое время публично встречалась с Илоном Маском, однако изобретатель и бизнесмен всегда заявлял, что их романтические отношения начались после расставания актрисы с Джонни Деппом в мае 2016 года. Депп же утверждает, что Илон Маск посещал Эмбер Херд "поздней ночью" в 2015 году, когда он сам был на съемках. В марте в сеть слили фото, благодаря которым актрису уличили в измене.

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Эмбер Херд с Илоном Маска во время своего скоротечного романа

А с Карой Делевинь Эмбер Херд связывает давняя дружба. Обе актрисы никогда не скрывали своей бисексуальности и часто появлялись вместе на вечеринках. Впрочем, они никогда не комментировали слухи о романе, не подтверждая их и не отрицая.

Эмбер Херд и Кара Делевинь на прогулке

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов компенсации за клеветническую статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор бывших супругов, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Как ранее писал Фокус:

33-летняя актриса Эмбер Херд снова оказалась в центре скандала. Ее бывшая помощница обвинила звезду фильма "Аквамен" в жестоком обращении. Кейт Джеймс работала с Эмбер в период с 2012 по 2015 год. И постоянно подвергалась психологическому насилию и оскорбления. Кейт рассказала в интервью, что актриса "часто кричала из-за сущих пустяков".