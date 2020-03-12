Постоянно орала и принимала наркотики: бывшая помощница Эмбер Херд подала на актрису в суд

Помощница Херд дала подробное интервью о работе на актрису

33-летняя актриса Эмбер Херд снова оказалась в центре скандала. Ее бывшая помощница обвинила звезду фильма "Аквамен" в жестоком обращении. Об этом пишет The Blast.

Кейт Джеймс работала с Эмбер в период с 2012 по 2015 год. И постоянно подвергалась психологическому насилию и оскорбления. Кейт рассказала в интервью, что актриса "часто кричала из-за сущих пустяков".

"Она впадала в неконтролируемую ярость, когда никто не мог спорить с ней, и даже если я пыталась дать объяснение, я думаю, она просто не слышала меня, потому что была так зла. Все, что шло не так, всегда было моей ошибкой. Я помню один случай, когда она пропустила стыковочный рейс на Рождество в 2012 году. Она орала на меня часами, как будто это я устроила снегопад и отменила рейс", - призналась Джеймс.

Эмбер Херд и ее ассистентка Кейт Джеймс

Бывшая ассистентка также поделилась своими впечатлениями от Джонни Деппа, с которым она познакомилась во время работы с Эмбер. Кейт рассказала, что актриса вначале не упоминала имя своего бойфренда, лишь иногда в разговоре проскальзывало, что Херд встречается "с одним стариком". Только при личной встрече Кейт поняла, что "стариком" был Джонни Депп. Он, кстати, произвел приятное впечатление на ассистентку. Депп был спокойным, застенчивым и очень вежливым. Однако Херд терпеть не могла, когда он общался с ее ассистенткой.

Зато, по словам Кейт Джеймс, она была очень довольна "бонусами", которые получала от отношений со звездой "Пиратов Карибского моря", в частности, бесплатной одеждой от дизайнеров. Сама она постоянно заставляла выпрашивать наряды и аксессуары свою ассистентку и если модный дом предлагал скидку, отказывалась, желая получить все даром.

Эмбер и Джонни/Фото: Е! Online

Также Кейт насторожил тот факт, что Херд полностью поменяла свой стиль, будучи в отношениях с Деппом. Она переняла его богемный образ, стала носить шляпы, браслеты и серебряные украшения, а также попыталась сделать из своего дома копию жилища Деппа. Херд приобрела винтажную пишущую машинку, копию той, которой владеет актер, выкинула все книги в мягкой обложке и начала собирать обширную коллекцию книг в твердом переплете первого издания, которые, скорей всего, для нее приобретал сам Депп за большие деньги.

Но вполне серьезной проблемой для Херд может стать упоминание бывшей ассистентки о том, что актриса принимала наркотики. Она запивала галлюциногены вином, а потом писала помощнице бессвязные сообщения.

Также в судебных разбирательствах между Деппом и его бывшей женой свидетельства Кейт Джеймс могут сыграть решающую роль. Бывшая ассистентка отмечает, что видела актрису каждый день, очень часто обнаженной и никогда на ней не было синяков и отеков. А в доме никогда не было следов драк и конфликтов. Ничего не было разбито и все стояло на своих местах.

Эмбер Херд выходит из здания суда. На ее лице, как она утверждала, следы от побоев мужа/Фото: The Blast

Пресс-секретарь Эмбер херд уже заявил, что слова Кейт Джеймс это "заявление недовольного бывшего сотрудника, уволенного за плохую работу и явно желающего прославиться. Эти нелепые утверждения на самом деле не имеют под собой никаких оснований".

Как ранее писал Фокус:

Эмбер Херд, звезду фильмов "Аквамен" и "Альфа Дог" папарацци сняли в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге". Бьянка известна, как художник-декоратор и автор нескольких фильмов в стиле арт-хаус.