На смену Джонни Деппу: Вилли Вонка может стать женщиной

2020-01-31 19:03:54

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Ранее роль кондитера со странностями исполнял Джин Уайлдер

Кинокомпания Warner Bros. задумала сменить пол главного героя фильма про Чарли и Шоколадную фабрику. Об этом пишет Daily Mail.

Герой повести Роальда Даля описывается, как говорливый франт со странностями, он носит эспаньолку, цилиндр, фрак из лилового бархата и перчатки. Но в двух известных экранизациях от этого образа осталась только франтоватость и лиловый фрак.

В фильме 1971 года роль Вилли Вонки исполнил Джин Уайлдер и Даль был очень недоволен экранизацией. Он даже заявил, что пока он жив, экранизировать свою книгу больше не позволит.

джин уайлдер, вилли вонка

Второй фильм с Джонни Деппом в роли Вонки вышел в 2005 году, уже после смерти писателя (он скончался в 1990 году).

Обе экранизации имели успех, а образы чудаковатого кондитера стали культовыми. Теперь, в новом фильме он может сменить пол. Кого именно из актрис рассматривают на эту роль – пока не сообщают.

джонни депп, вилли вонка

Права на фильм Warner Bros. приобрели в 2016 году, сейчас в компании собирают съемочную группу. Ожидается, что это будет приквел в котором расскажут о приключениях кондитера до событий книги и о его встрече с Умпа-лумпами.

"Кинематографисты понимают, что это может вызвать негативную реакцию, но верят, что женщина в роли Вонки – это отличный способ придать классической истории свежий вид", - сообщают инсайдеры.

Если слухи не подтвердятся, то Вилли Вонку могут сыграть Райан Гослинг, или Эзра Миллер – они оба пробовались на эту роль.

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