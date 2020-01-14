Лечит разбитое сердце? Актрису Эмбер Херд "застукали" за поцелуем с женщиной

2020-01-14 18:25:18

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Актриса отлично проводит время с кинематографисткой Бьянкой Бутти

Звезду фильмов "Аквамен" и "Альфа Дог" папарацци сняли в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге". Об этом пишет Daily Mail.

Бьянка известна, как художник-декоратор и автор нескольких фильмов в стиле арт-хаус, как давно она встречается с Эмбер – неизвестно.

эмбер херд, поцелуй

эмбер херд

мустанг

Эмбер Херд и Бьянка Бутти

Но актриса никогда не скрывала свою бисексуальность. Среди ее партнеров числятся миллиардер Илон Маск, арт-дилер Вито Шнабель, режиссер Энди Мускетти, фотограф Тася ван Ри и, конечно, Джонни Депп, за которого Эмбер вышла замуж после скоропалительного романа на съемках фильма "Ромовый дневник".

эмбер херд, илон маск

Эмбер и Илон Маск

эмбер херд, тася ван ри

Эмбер и Тася ван Ри

эмбер херд, джонни депп

Джонни Депп и Эмбер Херд

Позже она обвинила его в избиениях, развелась и отсудила семь миллионов долларов. Депп все отрицает и утверждает, что Эмбер рисовала на себе синяки.

Как ранее писал Фокус:

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