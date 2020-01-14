Лечит разбитое сердце? Актрису Эмбер Херд "застукали" за поцелуем с женщиной

Актриса отлично проводит время с кинематографисткой Бьянкой Бутти

Звезду фильмов "Аквамен" и "Альфа Дог" папарацци сняли в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге". Об этом пишет Daily Mail.

Бьянка известна, как художник-декоратор и автор нескольких фильмов в стиле арт-хаус, как давно она встречается с Эмбер – неизвестно.

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Эмбер Херд и Бьянка Бутти

Но актриса никогда не скрывала свою бисексуальность. Среди ее партнеров числятся миллиардер Илон Маск, арт-дилер Вито Шнабель, режиссер Энди Мускетти, фотограф Тася ван Ри и, конечно, Джонни Депп, за которого Эмбер вышла замуж после скоропалительного романа на съемках фильма "Ромовый дневник".

Эмбер и Илон Маск

Эмбер и Тася ван Ри

Джонни Депп и Эмбер Херд

Позже она обвинила его в избиениях, развелась и отсудила семь миллионов долларов. Депп все отрицает и утверждает, что Эмбер рисовала на себе синяки.

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