Тим Бертон позвал Джонни Деппа на главную роль в "Семейке Аддамс" от Netflix (фото)

Актера и режиссера связывает многолетняя дружба, а также успешные совместные работы.

Американский кинорежиссер и сценарист Тим Бертон "перезагрузит" "Семейку Аддамс", пригласив на главную мужскую роль 57-летнего Джонни Деппа, от которого все отвернулись после скандального развода с Эмбер Херд и сопутствующих ему слухов о том, что он применял насилие в семье, передает Sausageroll.

Актер сыграет Гомера Адамса. Именно его кандидатура показалась Бертону идеальной для воплощения этого образа. По информации таблоида, режиссер давно планировал эти съемки вместе с Деппом.

Отмечается, что ранее Джонни участвовал в большинстве картин Бертона, известного своими мрачными киношедеврами. Его можно увидеть в таких фильмах как "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса и страна чудес", "Труп невесты" и так далее.

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"Джонни Депп и Тим Бертон — больше, чем просто деловые партнеры, они лучшие друзья, и они всегда клялись поддерживать друг друга. Они часто встречаются и уютно устраиваются у камина, наслаждаясь крепким напитком, вместе обдумывая идеи фильмов… И одной из этих идей, как сообщается, была перезагрузка "Семейки Аддамс"", – рассказывают инсайдеры.

Впервые об экранизации "Семейки Адамс" Бертон задумался еще в 1991 году, однако взятые на себя обязательства об экранизации продолжения фильма "Бэтмен возвращается" не дали ему возможности осуществить задуманное тогда.

В январе во время совместного ужина Деппа с Бертоном и новой девушкой режиссера Беренис Персиваль обсуждались будущие съемки.

Источник, близкий к продакшену, утверждает, что единственное требование Тима Бертона о ремейке "Семейки Аддамс" заключалось в том, чтобы студия согласилась взять на роль Гомеса Аддамса Джонни Деппа. Последний уже дал согласие на участие в картине.

Наиболее вероятной исполнительницей главной женской роли, Мортиши Аддамс, станет Ева Грин. Она уже снялась в нескольких фильмах Бертона, включая "Темные тени", где играла вместе с Джонни Деппом.

Согласится ли Netflix на условие Бертона, а также когда стартуют съемки и кто еще снимется в фильме, пока что не разглашается.

Напомним, из библиотеки американского подразделения сервиса Netflix удалили все фильмы и сериалы с участием Джонни Деппа.

Как известно, в ноябре прошлого года суд в Лондоне признал доказанными 12 случаев нападения Джонни Деппа на его экс-жену Эмбер Херд, отказав ему в удовлетворении иска о клевете. После этого от сотрудничества с Деппом отказались многие кинокомпании и кинофестивали, отменено его участие в новых кинопроектах. В частности, актер не будет сниматься в третьей части эпопеи "Фантастические твари" — спин-оффе "Гарри Поттера". Контракт между Джонни Деппом и компанией Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии.

Что касается последней, то, по информации Sausageroll, снятие Деппа с роли студией WarnerMedia связано не с якобы защитой жертв домашнего насилия, а с там, что у руководства Warner Bros. тесные контакты с семьей Мердока, владельцами таблоидов, на которые Депп подал в суд за клевету.