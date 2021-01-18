Тім Бертон покликав Джонні Деппа на головну роль у "Сімейці Аддамс" від Netflix (фото)

Актора і режисера пов'язує багаторічна дружба, а також успішні спільні роботи.

Американський кінорежисер і сценарист Тім Бертон "перезавантажить" "Сімейку Аддамс", запросивши на головну чоловічу роль 57-річного Джонні Деппа, від якого всі відвернулися після скандального розлучення з Ембер Херд і супутніх йому чуток про те, що він застосовував насильство в сім'ї, передає Sausageroll.

Актор зіграє Гомера Аддамса. Саме його кандидатура здалася Бертону ідеальною для втілення цього образу. За інформацією таблоїду, режисер давно планував ці зйомки разом з Деппом.

Зазначається, що раніше Джонні брав участь у більшості картин Бертона, відомого своїми похмурими кіношедеврами. Його можна побачити в таких фільмах як "Едвард руки-ножиці", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Аліса і країна чудес", "Труп нареченої" тощо.

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"Джонні Депп і Тім Бертон — більше, ніж просто ділові партнери, вони найкращі друзі, і вони завжди клялися підтримувати одне одного. Вони часто зустрічаються і затишно влаштовуються біля каміна, насолоджуючись міцним напоєм, разом обдумуючи ідеї фільмів ... І однією з цих ідей, як повідомляється, була перезавантаження "Сімейки Аддамс" ", — розповідають інсайдери.

Вперше про екранізацію "Сімейка Адамс" Бертон задумався ще в 1991 році, проте взяті на себе зобов'язання про екранізацію продовження фільму "Бетмен повертається" не дали йому можливості здійснити задумане тоді.

У січні під час спільної вечері Деппа з Бертоном і новою дівчиною режисера Береніс Персіваль обговорювалися майбутні зйомки.

Джерело, близьке до продакшну, стверджує, що єдина вимога Тіма Бертона про рімейк "Сімейки Аддамс" полягало в тому, щоб студія погодилася взяти на роль Гомера Аддамса Джонні Деппа. Останній вже дав згоду на участь у картині.

Найбільш імовірною виконавицею головної жіночої ролі, Мортіші Аддамс, стане Єва Грін. Вона вже знялася в декількох фільмах Бертона, включаючи "Темні тіні", де грала разом з Джонні Деппом.

Чи погодиться Netflix на умова Бертона, а також коли стартують зйомки і хто ще зніметься у фільмі, поки що не розголошується.

Нагадаємо: з бібліотеки американського підрозділу сервісу Netflix видалили всі фільми і серіали за участю Джонні Деппа.

Як відомо, у листопаді минулого року суд у Лондоні визнав доведеними 12 випадків нападу Джонні Деппа на його екс-дружину Ембер Херд, відмовивши йому в задоволенні позову про наклеп. Після цього від співпраці з Деппом відмовилися багато кінокомпаній та кінофестивалів, скасовано його участь у нових кінопроєктах. Зокрема, актор не буде зніматися в третій частині епопеї "Фантастичні тварини" — спін-офф "Гаррі Поттера". Контракт між Джонні Деппом і компанією Warner Bros. було розірвано з ініціативи студії.

Що стосується останньої, то, за інформацією Sausageroll, зняття Деппа з ролі студією WarnerMedia пов'язано не з нібито захистом жертв домашнього насильства, а з тим, що в керівництва Warner Bros. тісні контакти з родиною Мердока, власниками таблоїдів, на які Депп подав до суду за наклеп.