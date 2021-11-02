Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд знову опинилася під слідством

Звинувачення в лжесвідченні може обернутися для Ембер Герд не лише забороною в'їзду до Австралії, а й реальним тюремним терміном.

35-річна американська актриса та колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд знову опинилася в центрі уваги правоохоронних органів. Вона фігурує у справі про лжесвідчення в межах тверджень, що проводиться за підтримки ФБР, що вона збрехала австралійській владі після незаконного ввезення своїх собак у країну у 2015 році, пише Daily Mail.

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Раніше вона публічно просила вибачення за те, що провезла до Австралії собак, йоркширських тер'єрів на прізвисько Пістоль і Бу, не оформивши на них документів, котрі підтверджують, що тварини здорові та безпечні. За словами Ембер, тоді в неї було недосипання, що і стало причиною того, що вона "забула" документи.

Їй повірили і пробачили цей момент, проте тепер в Австралії вирішили переглянути цю справу, оскільки на торішньому судовому процесі у справі про наклеп у Великій Британії між колишнім чоловіком Герд, Джонні Деппом, і газетою The Sun прозвучала інформація, яка поставила під сумнів пояснення актриси щодо документів на собак.

[ + – ] Актриса Ембер Герд зі своїми собаками Пістолем та Бу Фото: Getty Images

Колишній менеджер Деппа Кевін Мерфі розповів у лондонському суді, що Герд наказала йому брехати під присягою після того, як вона відправила свійських тварин до Квінсленду на приватному літаку, не задокументувавши їх. Міністерство сільського господарства, водних ресурсів та навколишнього середовища Австралії відреагувало на це зізнання, відновивши кримінальне розслідування та заручившись допомогою ФБР для відстеження свідків у США.

Мерфі був докладно опитаний австралійськими слідчими і надав розгорнуті показання свідків і безліч електронних листів, які, ймовірно, мають відношення до Герд.

Джерела, близькі до розслідування, вважають, що знадобиться кілька тижнів, перш ніж актрисі буде пред'явлено звинувачення в лжесвідченні або підбурюванні до хибних свідчень.

Максимальний термін ув'язнення за лжесвідчення становить 14 років, тоді як останній злочин може спричинити семирічний термін відповідно до Кримінального кодексу Квінсленду.

Малоймовірно, що уряд Австралії спробує добитися екстрадиції Герд, проте їй може загрожувати арешт, якщо вона знову спробує в'їхати в країну.

"Вона могла б просто проігнорувати все це і ніколи не повернутися, але в Австралії знято величезну кількість фільмів, зокрема "Аквамен", фільм, за яким вона найбільш відома", — сказав інсайдер.

[ + – ] Ембер Герд у фільмі "Аквамен", який знімався в Австралії

Герд зіткнулася з двома звинуваченнями в незаконному ввезенні тварин і можливим десятирічним тюремним ув'язненням як покарання після того, як у квітні 2015 року вона відправила двох собак до Австралії, щоб зустрітися з Деппом, який знімався в "Піратах Карибського моря".

Пістоль і Бу мали бути заявлені на митниці та поміщені на 10-денний карантин, але їхнє прибуття залишалося непоміченим протягом кількох тижнів, поки салон грумінгу не розмістив знімки цієї пари у Facebook.

Австралійські ЗМІ охрестили сварку "війною з тер'єрами", а Деппу та Герд дали 72 години, щоб відправити їх додому або віддати тварин під арешт із подальшим приспанням. Тоді Герд визнала себе винною, переконавши суд, що все вийшло "випадково", та заплатила штраф 10 000 австралійських доларів (7650 доларів США).

Нагадаємо, Джонні Депп відстояв право подати до суду на Ембер Герд у справі про наклеп на $50 млн після того, як суддя Вірджинії не задовольнив прохання актриси відхилити його.