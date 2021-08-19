Ембер Херд зазнала нової поразки від Джонні Деппа

Актриса не змогла переконати суд не приймати позов від колишнього чоловіка проти неї. У разі програшу їй доведеться віддати акторові $50 млн.

Джонні Депп відстояв право подати в суд на Ембер Херд у справі про наклеп на $50 млн після того, як суддя Вірджинії не задовольнив прохання актриси відхилити його, повідомляє Daily Mail.

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58-річний актор намагається відбілити репутацію після того, як програв позов про наклеп проти таблоїду The Sun, який назвав його "чоловіком, який б'є дружину" на тлі звинувачень у домашньому насильстві.

Справа Вірджинії відноситься до статті Washington Post 2018 року, в якій 35-річна Херд написала про переживання домашнього насильства, хоча вона і не назвала ім'я свого колишнього чоловіка в статті. У позові Деппа колишня дружина актора звинувачують у брехні, і актор вимагає $50 млн за моральний збиток і втрачену кар'єру.

Ембер просила відхилити позов про наклеп проти неї, поданий у березні 2019 року, стверджуючи, що рішення у справі Великобританії має відхилити будь-які нові справи в її користь, тому що обидва вони стосуються звинувачень у домашньому насильстві проти Деппа. Але напередодні суддя Аскарат ухвалив, що заяви, зроблені The Sun і Heard, "по суті різні".

[ + – ] Шлюб Джонні Деппа і Ембер Херд був набагато коротшим, ніж судова тяганина після нього Фото: Getty Images

"Інтереси Sun грунтувалися на тому, чи були опубліковані в газеті заяви помилковими. Інтереси (Херд) пов'язані з тим, чи були опубліковані нею заяви помилковими", — йдеться в постанові суду. Там також уточнюється, що Депп подав позов про наклеп проти The Sun до того, як була опублікована стаття Херд, і що її ім'я не було зазначене у справі проти британської газети.

У статті, опублікованій в грудні 2018 року, Херд написала:

"Я стала публічною фігурою, яка представляє домашнє насильство, і я відчула всю силу гніву нашої культури стосовно жінок, які висловлюються".

Високий суд Великобританії виніс рішення проти Деппа після тритижневого судового розгляду в липні минулого року, встановивши, що твердження про те, що актор "бив дружину", були "значною мірою правдою".

Суддя постановив, що Депп кілька разів напав на Херд і тричі піддавав її "страху за своє життя" під час запоїв та наркотичного чаду, які нібито перетворили актора в "монстра".

[ + – ] Джонні Депп не має наміру миритися зі звинуваченнями у домашньому насильстві Фото: Getty Images

Адвокати зірки "Піратів Карибського моря" звернулися до двох суддей Апеляційного суду з проханням дати йому дозвіл на оскарження рішення з метою скасування його висновків і призначення другого судового розгляду. Вони стверджували, що суддя в первісному судовому процесі у справі про наклеп Деппа "фактично" не врахував всі звинувачення в насильстві стосовно нього, і що у них є "свіжі докази" брехні актриси.

Через скандали навколо розлучення і судових розглядів Джонні Депп втратив роль у диснеївському фільмі "Фантастичні звірі", а режисери один за одним відмовляються співпрацювати з ним.

Однак актор не здається. Він уже довів в суді, що колишня дружина збрехала, заявивши, що віддала $7 млн, отримані при розлученні, на благодійність.