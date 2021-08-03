Привласнила мільйони доларів: Джонні Депп отримав перемогу в суді проти Ембер Герд

Виявилося, що колишня дружина актора не пожертвувала сім мільйонів доларів, отриманих при розлученні, як обіцяла, а залишила їх собі

58-річний Джонні Депп нещодавно програв позов проти відомого таблоїду The Sun, який назвав зірку "Піратів Карибського моря" "людиною, яка б'є дружину", проте здаватися він не збирається. Ще в березні актор звернувся до суду, щоб довести, що його 35-річна колишня дружина Ембер Герд привласнила сім мільйонів доларів, отриманих при розлученні з ним у 2017 році. Про це пише Fox News.

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Адвокати актора стверджували, що Герд, хоч і обіцяла пожертвувати ці гроші Американському союзу захисту громадянських свобод, який підтримує жінок, і дитячої лікарні Лос-Анджелеса, але, схоже, залишила ці гроші собі.

І цей процес Депп виграв. Тепер Нью-Йоркський суд зобов'язав Американський союз захисту громадянських свобод розкрити інформацію про реальні пожертвування актриси. І якщо гроші в організацію не надійшли, то виявиться, що Герд брехала під присягою.

І ця інформація про пожертвування Герд зможе вплинути на результат справи про наклеп проти британської преси, яке Депп програв. Адже тоді адвокатам актора, можливо, вдасться домогтися перегляду справи.

"Містер Депп дуже задоволений рішенням суду", — заявили його адвокати.

Нагадаємо, справа йшла так: під час одного із засідань у справі Деппа проти британського таблоїду про наклеп, де Ембер виступила основним свідком, актриса сказала, що вже зробила перший внесок на рахунок благодійної організації.

Представники Джонні назвали заяву Герд "розважливою та маніпулятивною брехнею". Пізніше адвокати Ембер підтвердили, що їхня підопічна вже дійсно зробила кілька внесків, проте поки не встигла перевести всю обіцяну суму в розмірі семи мільйонів доларів.

Юристи Герд наполягають, що Герд не брехала про пожертвування, тому що вона обіцяла виплатити їх протягом 10 років.

Нагадаємо, Фокус стежив за тим, як ішов судовий процес між Деппом і Герд.

Також Депп заявляв, що у нього є докази брехні Ембер Герд, яка звинувачує його в домашньому насильстві. Дві бригади поліцейських не побачили в квартирі, де жили актори, ніяких слідів бійки та погромів, про що розповідала колишня дружина актора на суді.