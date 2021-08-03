Присвоила миллионы долларов: Джонни Депп одержал победу в суде против Эмбер Херд

Оказалось, что бывшая жена актера не пожертвовала семь миллионов долларов, полученных при разводе, как обещала, а оставила их себе

58-летний Джонни Депп недавно проиграл иск против известного таблоида The Sun, который назвал звезду "Пиратов Карибского моря" "человеком, избивающим жену", однако сдаваться он не собирается. Еще в марте актер обратился в суд, чтобы доказать, что его 35-летняя бывшая супруга Эмбер Херд присвоила семь миллионов долларов, полученных при разводе с ним в 2017 году. Об этом пишет Fox News.

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Адвокаты актера утверждали, что Херд, хоть и обещала пожертвовать эти деньги Американскому союзу защиты гражданских свобод, который поддерживает женщин, и детской больнице Лос-Анджелеса, но, похоже, оставила эти деньги себе.

И этот процесс Депп выиграл. Теперь Нью-Йоркский суд обязал Американский союз защиты гражданских свобод раскрыть информацию о реальных пожертвованиях актрисы. И если деньги в организацию не поступили, то окажется, что Херд лгала под присягой.

И эта информация о пожертвованиях Херд сможет повлиять на исход дела о клевете против британской прессы, которое Депп проиграл. Ведь тогда адвокатам актера, возможно, удастся добиться пересмотра дела.

"Мистер Депп очень доволен решением суда", — заявили его адвокаты.

Напомним, дело обстояло так: во время одного из заседаний по делу Деппа против британского таблоида о клевете, где Эмбер выступила основным свидетелем, актриса сказала, что уже совершила первый перевод на счет благотворительной организации.

Представители Джонни назвали заявление Херд "расчетливой и манипулятивной ложью". Позже адвокаты Эмбер подтвердили, что их подопечная уже действительно совершила несколько переводов, однако пока не успела перевести всю обещанную сумму в размере семи миллионов долларов.

Юристы Херд настаивают, что Херд не лгала о пожертвованиях, потому что она обещала выплатить их в течение 10 лет.

Напомним, Фокус следил за тем, как шел судебный процесс между Деппом и Херд.

Также Депп заявлял, что у него есть доказательства лжи Эмбер Херд, обвиняющей его в домашнем насилии. Две бригады полицейских не увидели в квартире, где жили актеры, никаких следов драки и погромов, о чем рассказывала бывшая супруга актера на суде.