Эмбер Херд потерпела новое поражение от Джонни Деппа

Актриса не смогла убедить суд не принимать иск от бывшего мужа против нее. В случае проигрыша ей придется отдать актеру $50 млн.

Джонни Депп отстоял право подать в суд на Эмбер Херд по делу о клевете на $50 млн после того, как судья Вирджинии не удовлетворил просьбу актрисы отклонить его, сообщает Daily Mail.

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58-летний актер пытается отбелить репутацию после того, как проиграл иск о клевете против таблоида The Sun, назвавшего его "избивающим жену" на фоне обвинений в домашнем насилии.

Дело Вирджинии относится к статье Washington Post 2018 года, в которой 35-летняя Херд написала о переживании домашнего насилия, хотя она и не назвала имя своего бывшего мужа в статье. В иске Деппа бывшая жена актера обвиняется во лжи, и актер требует $50 млн за моральный ущерб и потерянную карьеру.

Эмбер просила отклонить иск о клевете против нее, поданный в марте 2019 года, утверждая, что решение по делу Великобритании должно отклонить любые новые дела в ее пользу, потому что оба они касаются обвинений в домашнем насилии против Деппа. Но накануне судья Аскарате постановил, что заявления, сделанные The Sun и Heard, "по сути разные".

[ + – ] Брак Джонни Деппа и мбер Херд был гораздо короче, чем судебные тяжбы после него Фото: Getty Images

"Интересы Sun основывались на том, были ли опубликованные в газете заявления ложными. Интересы (Херд) связаны с тем, были ли опубликованные ею заявления ложными", – говорится в постановлении суда. Там также уточняется, что Депп подал иск о клевете против The Sun до того, как была опубликована статья Херд, и что ее имя не было указано в деле против британской газеты.

В статье, опубликованной в декабре 2018 года, Херд написала:

"Я стал публичной фигурой, представляющей домашнее насилие, и я ощутила всю силу гнева нашей культуры по отношению к женщинам, которые высказываются".

Высокий суд Великобритании вынес решение против Деппа после трехнедельного судебного разбирательства в июле прошлого года, установив, что утверждения о том, что актер "избивал жену", были "в значительной степени правдой".

Судья постановил, что Депп несколько раз напал на Херд и трижды подвергал ее "страху за свою жизнь" во время запоев и наркотического угара, которые якобы превратили актера в "монстра".

[ + – ] Джонни Депп не намерен мириться с обвинениями в домашнем насилии Фото: Getty Images

Адвокаты звезды "Пиратов Карибского моря" обратились к двум судьям Апелляционного суда с просьбой дать ему разрешение на оспаривание решения с целью отмены его выводов и назначения второго судебного разбирательства. Они утверждали, что судья в первоначальном судебном процессе по делу о клевете Деппа "фактически" не учел все обвинения в насилии в отношении него, и что у них есть "свежие доказательства" лжи актрисы.

Из-за скандалов вокруг развода и судебных разбирательств Джонни Депп потерял роль в диснеевском фильме "Фантастические твари", а режиссеры один за другим отказываются сотрудничать с ним.

Однако актер не сдается. Он уже доказал в суде, что бывшая супруга солгала, заявив, что отдала $7 млн, полученные при разводе, на благотворительность.