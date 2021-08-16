Бойкот Джонни Деппу. За что Голливуд отказался от своего фаворита

Актер, чья карьера стремительно катится вниз, не намерен мириться с тем, что его последний фильм могут не увидеть тысячи зрителей. Джонни Депп уверен, что "Минамату" не должны снимать с показа из-за его ситуации, ведь фильм рассказывает правду о трагедии 50-х годов.

58-летний американский актер Джонни Депп уверен, что в Голливуде решили вытеснить его из киноиндустрии, и заявил, что на "фабрике грез" ему объявили бойкот. Об этом он рассказал в интервью Sunday Times.

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Беседа актера с журналистами стала первой с тех пор, как он проиграл в суде дело о клевете и был признан виновным в избиении своей жены Эмбер Херд. Решение суда очень дорого обошлось Деппу. Его лишили роли в третьей части фильма "Фантастические твари", Netflix убрал все картины с его участием, режиссеры сторонятся его, и даже друг Джонни, режиссер Тим Бертон не смог дать ему обещанную роль в спин-оффе "Семейки Аддамс".

Однако если с тем, что произошло, Джонни смирился и даже "обжился" в роли изгоя, то ситуация вокруг новой ленты с его участием под названием "Великий" ("Минамата") задела его до глубины души. Дело в том, что картина, представленная в феврале прошлого года на Каннском кинофестивале, так и не показана в США, и дата релиза не назначена до сих пор.

"Великий": что известно о фильме с Джонни Деппом в главной роли

Фильм "Минамата" – это история трагедии в небольшой одноименной японской деревне, произошедшая в 1950-х годах. Местное население начало болеть, а дети рождались с ужасающими патологиями, однако причины происходящего скрывались.

Однажды в дверь талантливого американского фотографа Юджина Смита постучались. Когда он открыл дверь, то увидел на пороге молодых японцев. Они рассказали о ситуации в деревне Минамата и попросили Юджина приехать, снять и показать миру бедствие. Он сумел добить у начальства командировки, объяснив, какой эффект может произвести материал, и отправился в Японию.

Смит выясняет, что промышленная компания Chisso десятилетиями сбрасывает в бухту отходы, содержащие ртуть. Бедняки, употребляющие рыбу, выловленную неподалеку, отравились этим металлом, что повлекло тяжелые заболевания. Позже даже появился термин "болезнь Минаматы". От нее больше всего страдали дети, рожденные зараженными родителями. У них были сросшиеся выгнутые пальцы на руках, они не разговаривали и плохо видели.

Во время командировки Юджин много общается с местным населением и даже учит одного мальчика с болезнью Минаматы фотоделу. Он собирает материал о деятельности компании, а во время посещения больницы, где лечатся люди, отравленные ртутью, проникает в лабораторию и похищает отчеты, проливающие свет на происходящее.

Вскоре Юджина рассекречивают. Компания предлагает ему $50 тысяч за то, что он не выпустит материал. Перед этим руководство Chisso навело справки о семье фотографа и прекрасно знает о его финансовых трудностях. Предложенных денег ему бы с головой хватило на то, чтобы избавиться от долгов и поддержать детей, однако Юджин отказывается от взятки, за что ему начинают мстить.

Режиссер картины – Эндрю Левитас. Он уверен, что Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), студия, выкупившая права на показ фильма в США и Канаде, хочет "похоронить" фильм, поскольку не желает нести репутационные потери из-за скандалов, сопряженных с разводом Джонни Деппа и обвинений его в домашнем насилии.

[ + – ] В фильме "Минамата" Джонни Депп сыграл фотографа Юджина Смита

"Люди должны знать правду"

Джонни Депп уверен, что подобные картины должны быть показаны вне зависимости от отношения руководства студий к тому или иному актеру, поскольку затрагивают острые темы и призваны не допустить повторения трагедий в будущем. Он недоумевает по поводу поведения MGM.

"Некоторые фильмы трогают людей, и это касается тех, кто живет в Минамате, и людей, которые испытывают похожие вещи. Но Голливуд бойкотирует меня! Один мужчина, один актер в неприятной и запутанной ситуации за последние несколько лет?", – пытается донести абсурдность ситуации актер.

Депп не забыл упомянуть и своих преданных поклонников, которые все пять лет, пока продолжаются судебные тяжбы, остаются с ним. Он назвал их людьми, которые "стоят на правильной стороне истории" и своими настоящими "работодателями".

[ + – ] Джонни Депп на премьере фильма Фото: Getty Images

"Я горжусь этими людьми, потому что то, что они пытаются сказать, является правдой. Правдой, которую они пытаются раскрыть, потому что этого нет в более распространенных публикациях".

Начало краха карьеры Джонни Деппа

Эмбер Херд и Джонни Депп познакомились на съемках картины "Ромовый дневник" в 2010 году. На тот момент актриса два года состояла в отношениях с фотографом Тасей Ван Ри, совершив каминг-аут только в декабре 2010-го, и даже тайно вышла за нее замуж. Что касается Джонни, то на тот момент 46-летняя голливудская звезда первого эшелона 12 лет жил в счастливом и спокойном гражданском браке с французской актрисой Ванессой Паради, родившей ему двоих детей, следившей за его здоровьем и мягко направлявшей на путь истинный.

Встреча с 24-летней эффектной блондинкой стала для Деппа роковой. Он без оглядки влюбился в нее, и его чувства были настолько сильны, что ради Эмбер он через два года бросил Ванессу, похоронив таким образом 14-летнюю семейную жизнь.

[ + – ] Эмбер Херд заставила Джонни Деппа потерять голову Фото: Getty Images

Официально новый роман актера был подтвержден в июле 2012 года. В это же время Эмбер рассталась с Тасей. Однако сходиться с Деппом она не спешила, зная, что может очень долго ждать предложения руки и сердца, как это делала предыдущая партнерша актера, а такой расклад предприимчивую Херд не устраивал. Она ловко манипулировала кавалером, заставляя его ревновать, и даже успела закрутить короткий роман с девушкой, заставив Джонни делать все, чтобы вернуть ее и дать понять, что без брачных уз она – абсолютно свободный человек.

В конце концов Джонни сдался, и в январе 2014 года на ее пальце появилось обручальное кольцо, а 3 февраля 2015 года пара поженилась.

Новый статус принес Эмбер большие достижения. Ее карьера резко пошла в гору, она стала появляться на обложках популярных журналов. А вот Джонни резко начал сдавать позиции. СМИ писали, что он начал выпивать, срывал съемки "Пиратов Карибского моря", растолстел, а несколько его фильмов провалились в прокате.

Семейная жизнь не задалась с самого начала и с горем пополам, но пара дотянула до 2016 года, последний раз появившись вместе на церемонии вручения премии Grammy 15 февраля.

В мае 2016-го Эмбер подает на развод, потребовав от Деппа в качестве алиментов $50 тыс в месяц. Однако попытка потерпела поражение, и Эмбер, подумав, заявила, что с нее хватит несколько миллионов единоразовой компенсации, которые она пустит на благотворительность. В свою очередь Депп перечислил эту сумму одному из фондов, упомянутых Херд, а ей прислал чек. Повторно выбить такие деньги с него она уже не смогла. И тогда актриса вытащила свой последний козырь – домашнее насилие, обвинив его в том, что за 15 месяцев брака он многократно избивал ее, и она боялась за свою жизнь.

Депп не ожидал такого поворота, но решил не пускать дело на самотек. Он подал в суд на Эмбер, чтобы восстановить свою репутацию, а также получить компенсацию за пострадавшую карьеру, озвучив сумму в $50 млн. Актер также направил иск в суд на британский таблоид Sun за клевету, поскольку издание якобы со слов его бывшей жены написало о том, что он систематически ее избивал.

[ + – ] Эмбер Херд после победы в суде Фото: Amber Heard/Twitter

В результате в Великобритании суд он проиграл, а в апелляции ему отказали. Однако Депп не оставляет надежды добиться справедливости на родине. Тем более, что его адвокаты заговорили о наличии у них веских доказательств о том, что Джонни никогда не бил свою жену. Кроме того, недавно он доказал в суде, что Эмбер обманула общественность, оставив себе деньги, полученные при разводе.

Изгой дома, звезда за рубежом

Если на родине Деппа продолжают гнобить, за рубежом его заслуги признали. Так, в сентябре этого года актер будет отмечен на кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, а в конце этого месяца – на международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах заявил, что "признает и отдаст дань уважения обширной карьере известного актера и его прочному наследию в мировой киноиндустрии".

На кинофестивале в Сан-Себастьяне Депп должен получить премию Доностия за его "выдающийся вклад в мир кино".

Это решение подверглось тщательной проверке со стороны организаций женщин-режиссеров в Испании. Президент Ассоциации женщин-кинематографистов и аудиовизуальных СМИ страны Кристина Андреу на прошлой неделе сообщила AP, что это решение "очень плохо говорит о фестивале и его руководстве и передает ужасный сигнал общественности.