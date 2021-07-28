Новый фильм с Джонни Деппом о массовом отравлении людей ртутью хотят "похоронить", – СМИ

Режиссер картины "Великий" Эндрю Левитас утверждает, что студия MGM боится за свой имидж из-за скандала вокруг развода Джонни Деппа. Metro-Goldwyn-Mayer подобные домыслы опровергает.

Студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) не спешит выпускать в прокат новую драму "Великий" (второе название "Минамата") с 58-летним Джонни Деппом в прокат и может и вовсе ее "похоронить". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на письмо режиссера картины Эндрю Левитаса, которое тот направил в MGM, купившую права на фильм после его дебюта в Берлине в феврале прошлого года.

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В нем он заявляет, что напрямую разговаривал с главой по закупкам MGM Сэмом Уоллманом, и ему недвусмысленно сказали, что студия планировала "похоронить фильм", а не продвигать его из-за ощущения, что личные дела Джонни Деппа могут плохо отразиться на студии.

Речь идет о скандале вокруг развода актера с коллегой по цеху Эмбер Херд. Почти сразу после вынесения ему приговора по делу о клевете в Великобритании было объявлено, что Warner Bros. попросила Деппа уйти с роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Рассматриваемое в настоящее время дело актера о клевете против бывшей жены Эмбер Херд основано на идее, что статья актрисы в Washington Post напрямую привела к решению Disney перезагрузить франшизу "Пиратов Карибского моря" без него.

"Минамата" рассказывает историю небольшой японской деревни, жители которой начали заболевать от отравления ртутью в 1950-х годах. Джонни Депп играет фотожурналиста Юджина Смита, который помог проследить происхождение ртути до химической компании, сбрасывавшей отходы в воду.

[ + – ] Остросоциальная драма была представлена на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года

В письме Эндрю Левитаса речь идет не о ситуации Деппа, а о самом фильме. Он явно чувствует, что это история, которую нужно рассказать, и что приостановка выпуска фильма, по сути, означает, что MGM больше переживает за собственный имидж, чем за жертв этой трагедии и их семьи.

"Мы надеемся, что вы найдете минутку, чтобы поразмышлять о влиянии решений крупных корпораций, таких как MGM, на других, и осознаете, что у вас есть возможность существенно изменить жизнь тех, кто по-прежнему страдает невыносимым образом. Люди во всем мире становятся жертвами корпораций, которые не ценят их и не считают их реальными, и вы можете помочь, просто выполняя свои моральные обязательства по поддержке этого фильма", – написал он и добавил фотографии, сделанные Юджином Смитом в период, о котором идет речь в картине.

[ + – ] Фото, сделанные Юджином Смитом в 1950-ых годах

В свою очередь на студии опровергают задержку премьеры картины ситуацией вокруг Деппа. В MGM заявили, что "Минамата" планируется к показу, просто пока что еще не назначена дата релиза.

Как известно, Джонни Депп до сих пор пытается доказать в судах, что бывшая жена оклеветала его, и хочет отсудить у нее $50 млн. Он заявил, что имеет доказательства ее лжи и не собирается сдаваться.

Одним из тех, кто не отказался от работы с Деппом после его скандального развода и судебных тяжб, стал режиссер Тим Бертон. Он заявил, что собирается снять фильм "семейство Адамс" и в главной роли видит только Джонни.