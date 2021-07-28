Новий фільм із Джонні Деппом про масове отруєння людей ртуттю хочуть "поховати", — ЗМІ

Режисер картини "Великий" Ендрю Левітас стверджує, що студія MGM боїться за свій імідж через скандал довкола розлучення Джонні Деппа. Metro-Goldwyn-Mayer подібні домисли спростовує.

Студія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) не поспішає випускати в прокат нову драму "Великий" (друга назва "Мінамата") з 58-річним Джонні Деппом у прокат і може взагалі її "поховати". Про це повідомляє Deadline з посиланням на лист режисера картини Ендрю Левітаса, яке той надіслав у MGM, яка купила права на фільм після його дебюту в Берліні в лютому минулого року.

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У ньому він заявляє, що безпосередньо розмовляв із главою зі закупівель MGM Семом Воллманом, і йому недвозначно сказали, що студія планувала "поховати фільм", а не просувати його через відчуття, що особисті справи Джонні Деппа можуть погано позначитися на студії.

Йдеться про скандал довкола розлучення актора з колегою по цеху Ембер Герд. Майже відразу після винесення йому вироку у справі про наклеп у Великобританії було оголошено, що Warner Bros. попросила Деппа піти з ролі Гріндевальда у франшизі "Фантастичні тварини". Справа актора про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд, яка наразі розглядається, заснована на ідеї, що стаття акторки у Washington Post безпосередньо призвела до вирішення Disney перезавантажити франшизу "Піратів Карибського моря" без нього.

"Мінамата" розповідає історію невеликого японського села, жителі якого почали хворіти від отруєння ртуттю в 1950-х роках. Джонні Депп грає фотожурналіста Юджина Сміта, який допоміг простежити походження ртуті до хімічної компанії, що скидає відходи у воду.

[ + – ] Гостросоціальна драма була представлена на Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року

У листі Ендрю Левітаса йдеться не про ситуацію Деппа, а про власне фільм. Він очевидно відчуває, що це історія, яку потрібно розповісти, і що припинення випуску фільму, по суті, означає, що MGM більше переживає за власний імідж, ніж за жертв цієї трагедії та їхні сім'ї.

"Ми сподіваємося, що ви знайдете хвилинку, щоб поміркувати про вплив рішень великих корпорацій, таких як MGM, на інші, й усвідомлюєте, що у вас є можливість істотно змінити життя тих, хто як і раніше нестерпно страждає. Люди в усьому світі стають жертвами корпорацій, які не цінують їх і не вважають їх реальними, і ви можете допомогти, просто виконуючи свої моральні зобов'язання щодо підтримки цього фільму", — написав він і додав фотографії, зроблені Юджином Смітом у період, про який йдеться в картині.

[ + – ] Фото, зроблені Юджином Смітом у 1950-их роках

Зі свого боку на студії спростовують затримку прем'єри картини ситуацією довкола Деппа. В MGM заявили, що "Мінамата" планується до показу, просто поки що ще не призначена дата релізу.

Як відомо, Джонні Депп досі намагається довести в судах, що колишня дружина оббрехала його, і хоче відсудити у неї $50 млн. Він заявив, що має докази її брехні і не збирається здаватися.

Одним із тих, хто не відмовився від роботи з Деппом після його скандального розлучення і судових тяжб, став режисер Тім Бертон. Він заявив, що збирається зняти фільм "сімейство Адамс" і в головній ролі бачить тільки Джонні.