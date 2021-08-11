Тим Бертон снимет спин-офф "Семейки Аддамс" для Netflix без Джонни Деппа

Ранее режиссер заявлял, что не будет браться сериал, если на главную роль не утвердят Деппа.

Стриминговый сервис Netflix объявил о скором начале съемок спин-оффа "Семейки Аддамс" под названием "Уэнсдей", пишет wegotthiscovered.com

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Центральным персонажем сериала из восьми эпизодов станет дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, Уэнсдей, роль которой исполнит молодая актриса Дженна Ортега. В фильме будет рассказываться о днях учебы Уэнсдей в академии Nevermore. Здесь ей предстоит найти новые и очень запутанные отношения, овладеть своими появляющимися экстрасенсорными способностями и помешать чудовищным убийствам, терроризирующим местную школу. Кроме того, она раскроет сверхъестественную тайну, в которую были вовлечены ее родители 25 лет назад.

[ + – ] Дженна Ортега уже похвасталась работой над ролью Фото: Jenna Ortega/Instagram

Режиссером картины станет, как и предполагалось ранее, Тим Бертон, а роль Гомеса и Мортиши сыграют Луис Гусман и Кэтрин-Зета Джонс. Последняя уже опубликовала фото себя в образе героини нового проекта.

"Сегодня "Уэнсдей". Я много раз в своей жизни транслировала Мортишу Аддамс, и теперь я могу сыграть ее в постановке несравненного Тима Бертона в "Уэнсдей" Netflix. Я так рада! Воссоединение с Луисом Гусманом (мой заклятый враг в фильме "Трафик") в роли Гомеса и великолепной Дженной Ортега в главной роли Уэнсдей Аддамс. Не могу дождаться", – подписала снимок 51-летняя актриса.

Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Как известно, ранее на главную мужскую роль Бертон рассматривал только Джонни Деппа и даже заверял, что не возьмется за съемки, если Netflix не вернет актера, все фильмы с которым стриминговый сервис удалил после скандала в связи с разводом голливудской знаменитости. Почему режиссер все же изменил свое мнение, комментариев пока нет.

Для Бертона опыт в сериале станет первым, поскольку ранее он специализировался на художественных фильмах. Он привык иметь дело с "потусторонними" темами, сняв "Бэтмена" (1989), "Эдварда Руки-ножницы" (1990), "Кошмар перед Рождеством" (1993), "Труп невесты" (2005) и "Алису в Зазеркалье" в 2016 году. Среди других его известных работ – "Сонная лощина" и "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом, "Битлджус" и "Дом странных детей мисс Перегрин".

Дата премьеры сериала еще не объявлена, однако не исключено, что он выйдет не ранее 2022 года.