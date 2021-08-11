Тім Бертон зніме спін-оф "Родини Адамсів" для Netflix без Джонні Деппа

Раніше режисер заявляв, що не буде братися за серіал, якщо на головну роль не затвердять Деппа.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про швидкий початок зйомок спін-офу "Родина Адамсів" під назвою "Вензді", пише wegotthiscovered.com.

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Центральним персонажем серіалу з восьми епізодів стане дочка Гомеса та Мортіші Адамс, Вензді, роль якої виконає молода акторка Дженна Ортега. У фільмі розповідатиметься про дні навчання Вензді в академії Nevermore. Тут їй потрібно знайти нові й дуже заплутані стосунки, опанувати своїми екстрасенсорними здібностями, що починають з'являтися, і перешкодити жахливим вбивствам, що тероризують місцеву школу. Крім того, вона розкриє надприродну таємницю, в яку були залучені її батьки 25 років тому.

[ + – ] Дженна Ортега вже похвалилася роботою над роллю Фото: Jenna Ortega/Instagram

Режисером картини стане, як і передбачалося раніше, Тім Бертон, а роль Гомеса та Мортіші зіграють Луїс Гузман і Кетрін Зета-Джонс. Остання вже опублікувала фото себе в образі героїні нового проєкту.

"Сьогодні "Вендзі". Я багато разів у своєму житті транслювала Мортішу Адамс, і тепер я можу зіграти її в постановці незрівнянного Тіма Бертона у "Вендзі" Netflix. Я так рада! Возз'єднання з Луїсом Гузманом (мій заклятий ворог у фільмі "Трафік") у ролі Гомеса і чудовою Дженною Ортега в головній ролі Вендзі Адамс. Не можу дочекатися", — підписала знімок 51-річна акторка.

Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Як відомо, раніше на головну чоловічу роль Бертон розглядав тільки Джонні Деппа і навіть запевняв, що не візьметься за зйомки, якщо Netflix не поверне актора, всі фільми з яким стрімінговий сервіс видалив після скандалу в зв'язку з розлученням голлівудської знаменитості. Чому режисер все ж змінив свою думку, коментарів поки немає.

Для Бертона досвід у серіалі стане першим, оскільки раніше він спеціалізувався на художніх фільмах. Він звик мати справу з "потойбічними" темами, знявши "Бетмена" (1989), "Едварда Руки-ножиці" (1990), "Жах перед Різдвом" (1993), "Труп нареченої" (2005) та "Алісу в Задзеркаллі" в 2016 році. Серед інших його відомих робіт — "Сонна лощина" та "Чарлі і шоколадна фабрика" з Джонні Деппом, "Жучий сік" і "Будинок дивних дітей міс Перегрін".

Дата прем'єри серіалу ще не оголошена, проте не заперечують, що він вийде не раніше 2022 року.