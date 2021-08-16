Бойкот Джонні Деппу. За що Голлівуд відмовився від свого фаворита

Актор, чия кар'єра стрімко котиться вниз, не має наміру миритися з тим, що його останній фільм можуть не побачити тисячі глядачів. Джонні Депп впевнений, що "Мінамата" не повинні знімати з показу через його ситуацію, адже фільм розповідає правду про трагедію 50-х років.

58-річний американський актор Джонні Депп впевнений, що в Голлівуді вирішили витіснити його з кіноіндустрії, і заявив, що на "фабриці мрій" йому оголосили бойкот. Про це він розповів в інтерв'ю Sunday Times.

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Бесіда актора із журналістами стала першою з тих пір, як він програв у суді справу про наклеп і був визнаний винним у побитті своєї дружини Ембер Герд. Рішення суду дуже дорого обійшлося Деппу. Його позбавили ролі в третій частині фільму "Фантастичні тварини", Netflix прибрав усі картини з його участю, режисери цураються його, і навіть друг Джонні, режисер Тім Бертон не зміг дати йому обіцяну роль у спін-офі "Родина Адамсів".

Однак якщо з тим, що сталося, Джонні змирився і навіть "обжився" в ролі вигнанця, то ситуація довокла нової стрічки з його участю під назвою "Великий" ("Мінамата") зачепила його до глибини душі. Справа в тому, що картина, представлена в лютому минулого року на Канському кінофестивалі, так і не відображена в США, і дата релізу не призначена досі.

"Великий": що відомо про фільм із Джонні Деппом у головній ролі

Фільм "Мінамата" — це історія трагедії в невеликому однойменному японському селі, що відбулася в 1950-х роках. Місцеве населення почало хворіти, а діти народжувалися із жахливими патологіями, проте причини цього ховалися.

Одного разу в двері талановитого американського фотографа Юджина Сміта постукали. Коли він відкрив двері, то побачив на порозі молодих японців. Вони розповіли про ситуацію в селі Мінамата і попросили Юджина приїхати, зняти і показати світу лихо. Він зумів отримати в начальства відрядження, пояснивши, який ефект може призвести матеріал, і вирушив в Японію.

Сміт з'ясовує, що промислова компанія Chisso десятиліттями скидає в бухту відходи, що містять ртуть. Бідняки, які вживають рибу, виловлену неподалік, отруїлися цим металом, що спричинило тяжкі захворювання. Пізніше навіть з'явився термін "хвороба Мінамати". Від неї найбільше страждали діти, народжені зараженими батьками. У них були зрощені вигнуті пальці на руках, вони не розмовляли і погано бачили.

Під час відрядження Юджин багато спілкується з місцевим населенням і навіть вчить одного хлопчика з хворобою Мінамати фотосправи. Він збирає матеріал про діяльність компанії, а під час відвідин лікарні, де лікуються люди, отруєні ртуттю, проникає в лабораторію і викрадає звіти, що проливають світло на те, що відбувається.

Незабаром Юджина розсекречують. Компанія пропонує йому $50 тисяч за те, що він не випустить матеріал. Перед цим керівництво Chisso навело довідки про сім'ю фотографа і прекрасно знає про його фінансові труднощі. Запропонованих грошей йому б з головою вистачило на те, щоб позбутися від боргів і підтримати дітей, проте Юджин відмовляється від хабара, за що йому починають мститися.

Режисер картини — Ендрю Левітас. Він упевнений, що Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), студія, яка викупила права на показ фільму в США та Канаді, хоче "поховати" фільм, оскільки не бажає нести репутаційні втрати через скандали, пов'язані з розлученням Джонні Деппа і звинувачень його в домашньому насильстві.

[ + – ] У фільмі "Мінамата" Джонні Депп зіграв фотографа Юджина Сміта

"Люди повинні знати правду"

Джонні Депп впевнений, що подібні картини повинні бути показані незалежно від ставлення керівництва студій до того чи іншого актора, оскільки зачіпають гострі теми і покликані не допустити повторення трагедій в майбутньому. Він дивується з приводу поведінки MGM.

"Деякі фільми торкаються людей, і це стосується тих, хто живе в Мінаматі, і людей, які відчувають схожі речі. Але Голлівуд бойкотує мене! Один чоловік, один актор у неприємній і заплутаній ситуації за останні кілька років?" — намагається донести абсурдність ситуації актор.

Депп не забув згадати і своїх відданих шанувальників, які всі п'ять років, поки тривають судові тяжби, залишаються з ним. Він назвав їх людьми, які "стоять на правильній стороні історії" і своїми справжніми "роботодавцями".

[ + – ] Джонні Депп на прем'єрі фільму Фото: Getty Images

"Я пишаюся цими людьми, тому що те, що вони намагаються сказати, є правдою. Правду, яку вони намагаються розкрити, тому що цього немає в більш поширених публікаціях".

Початок краху кар'єри Джонні Деппа

Ембер Герд і Джонні Депп познайомилися на зйомках картини "Ромовий щоденник" у 2010 році. На той момент акторка два роки перебувала у стосунках із фотографкою Тасею Ван Рі, зробивши камінг-аут тільки в грудні 2010-го, і навіть таємно вийшла за неї заміж. Що стосується Джонні, то на той момент 46-річна голлівудська зірка першого ешелону 12 років жив у щасливому і спокійному цивільному шлюбі з французькою акторкою Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей, яка стежила за його здоров'ям і м'яко спрямовувала на шлях істинний.

Зустріч із 24-річною ефектною блондинкою стала для Деппа фатальною. Він без оглядки закохався в неї, і його почуття були настільки сильні, що заради Ембер він через два роки покинув Ванессу, поховавши так 14-річне сімейне життя.

[ + – ] Ембер Герд змусила Джонні Деппа втратити голову Фото: Getty Images

Офіційно новий роман актора був підтверджений в липні 2012 року. У цей же час Ембер розлучилася з Тасею. Однак сходитися з Деппом вона не поспішала, знаючи, що може дуже довго чекати пропозиції руки і серця, як це робила попередня партнерка актора, а такий розклад заповзятливу Герд не влаштовував. Вона вправно маніпулювала кавалером, змушуючи його ревнувати, і навіть встигла закрутити короткий роман із дівчиною, змусивши Джонні робити все, щоб повернути її і дати зрозуміти, що без шлюбних уз вона — абсолютно вільна людина.

Зрештою Джонні здався, і в січні 2014 року на її пальці з'явилася обручка, а 3 лютого 2015 року пара одружилася.

Новий статус приніс Ембер великі досягнення. Її кар'єра різко пішла в гору, вона почала з'являтися на обкладинках популярних журналів. А ось Джонні різко почав здавати позиції. ЗМІ писали, що він почав випивати, зривав зйомки "Піратів Карибського моря", розтовстів, а кілька його фільмів провалилися в прокаті.

Сімейне життя не склалося із самого початку і з горем навпіл, але пара дотягла до 2016 року, востаннє з'явившись разом на церемонії вручення премії Grammy 15 лютого.

У травні 2016-го Ембер подає на розлучення, вимагаючи від Деппа аліменти $50 тис на місяць. Однак спроба зазнала поразки, й Ембер, подумавши, заявила, що з неї вистачить кілька мільйонів одноразової компенсації, які вона пустить на благодійність. Зі свого боку, Депп переказав цю суму одному з фондів, згаданих Герд, а їй надіслав чек. Повторно вибити такі гроші з нього вона вже не змогла. І тоді акторка витягла свій останній козир — домашнє насильство, звинувативши його в тому, що за 15 місяців шлюбу він багаторазово бив її, і вона боялася за своє життя.

Депп не очікував такого повороту, але вирішив не пускати справу на самоплив. Він подав до суду на Ембер, щоб відновити свою репутацію, а також отримати компенсацію за постраждалу кар'єру, озвучивши суму $50 млн. Актор також надіслав до суду позов на британський таблоїд Sun за наклеп, оскільки видання нібито зі слів його колишньої дружини написало про те, що він систематично її бив.

[ + – ] Ембер Герд після перемоги в суді Фото: Amber Heard/Twitter

Зрештою у Великобританії суд він програв, а в апеляції йому відмовили. Однак Депп не покидає надії домогтися справедливості на батьківщині. Тим більше, що його адвокати заговорили про наявність у них вагомих доказів про те, що Джонні ніколи не бив свою дружину. Крім того, нещодавно він довів у суді, що Ембер обдурила громадськість, залишивши собі гроші, отримані після розлучення.

Вигнанець вдома, зірка за кордоном

Якщо на батьківщині Деппа продовжують гнобити, за кордоном його заслуги визнали. Так, у вересні цього року актор буде відзначений на кінофестивалі в Сан-Себастьяні в Іспанії, а наприкінці цього місяця — на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чехії.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах заявив, що "визнає і віддасть данину поваги великій кар'єрі відомого актора і його міцній спадщині у світовій кіноіндустрії".

На кінофестивалі в Сан-Себастьяні Депп повинен отримати премію Доностія за його "видатний внесок у світ кіно".

Це рішення піддалося ретельній перевірці з боку організацій жінок-режисерів в Іспанії. Президентка Асоціації жінок-кінематографістів та аудіовізуальних ЗМІ країни Крістіна Андреу минулого тижня повідомила AP, що це рішення "дуже погано говорить про фестиваль і його керівництво і передає жахливий сигнал громадськості".