Життя налагоджується! Джонні Депп отримає престижну кінонагороду за межами США

Нагороду акторові вручать 22 вересня, і вона стане для актора першою з початку бойкоту Деппа кіностудіями і втрати ролей.

58-річний голлівудський актор Джонні Депп, від якого відвернулися провідні кіностудії США через його скандальне розлучення з Ембер Герд, схоже, повертає собі заслужені позиції, і його талант, незважаючи на всі скандали на батьківщині, оцінили по достоїнству за кордоном, пише Daily Mail.

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У наступному місяці актор отримає найвищу нагороду Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні в Іспанії. Премія "Доностія" буде вручена Деппу в Kursaal Auditorium 22 вересня, й учасники фестивалю вважають, що він є "одним із найталановитіших і різносторонніх акторів сучасного кінематографа". Раніше цієї нагороди удостоїлися Ітан Гоук, Джуді Денч і Пенелопа Крус.

Це буде не перша поява Джонні в Сан-Себастьяні. Він був присутній на кінофестивалі в минулому році, коли представляв "Золотий горщик: кілька раундів із Шейном МакГоуеном", а раніше ще в 1998 році був присутній на церемонії з Террі Гілліамом.

Остання помітна робота Джонні Деппа в кіно — роль військового фотографа Юджина Сміта в картині "Великий" ("Мінамата") режисера Ендрю Левітаса. Останній впевнений, що MGM, яка продюсувала стрічку, хоче "поховати" фільм.

[ + – ] У фільмі "Великий" Депп зіграв військового фотографа Юджина Сміта

MGM придбала фільм у жовтні 2020 року через нещодавно перезапущену компанію American International Pictures, випуск якої спочатку був запланований на лютий 2021 року. Реліз у Великобританії та Ірландії відбудеться 13 серпня, але поки немає запланованої дати початку прокату в Північній Америці. Це наштовхнуло Левітаса на думку, що фільм хочуть не допустити до показу в США та Канаді через скандал із Деппом.

У фільмі Джонні грає культового фотографа Юджина, який допомагає викрити японську Chisso Corporation, винну в отруєнні ртуттю жителів Мінамати (Японія), в 1950-х роках. Крім Деппа, в ньому знімалися Білл Наї у ролі Роберта Гейза, колишнього редактора Сміта в Life Magazine, і Кетрін Дженкінс у ролі його заступника.

Рішення взяти Деппа на роль пристрасного борця за правду, який вирішив висвітлити скрутне становище пригноблених, ознаменувало собою радикальний відхід для актора, який відомий насамперед тим, що зіграв еталонного негідника, капітана Джека Спарроуа в "Піратах Карибського моря".

[ + – ] Джонні Депп в образі Фото: Кадр із фільму

Як зазначають журналісти, насправді Юджин Сміт нічим не відрізнявся від Деппа: був алкоголіком, пристрастився до амфетаміну і мав глибокі інстинкти саморуйнування. До 1971 року фотограф вів життя відлюдника, перш ніж вирішив знову почати свою кар'єру, вирушивши в Мінамати.

"Зломлений алкоголік, який знаходить мету і, свого роду, нову главу у своєму житті", — так охарактеризував Депп свого героя на пресконференції на Берлінському кінофестивалі в минулому році.

Нагадаємо, нещодавно Джонні Депп отримав першу серйозну перемогу над колишньою дружиною, через яку його кар'єра пішла під укіс.