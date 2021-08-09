Жизнь налаживается! Джонни Депп получит престижную кинонаграду за пределами США

Награду актеру вручат 22 сентября, и она станет для актера первой с начала бойкота Деппа киностудиями и потери ролей.

58-летний голливудский актер Джонни Депп, от которого отвернулись ведущие киностудии США из-за его скандального развода с Эмбер Херд, похоже, возвращает себе заслуженные позиции, и его талант, несмотря на все скандалы на родине, оценили по достоинству за границей, пишет Daily Mail.

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В следующем месяце актер получит высшую награду Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в Испании. Премия "Доностия" будет вручена Деппу в Kursaal Auditorium 22 сентября, и участники фестиваля считают, что он является "одним из самых талантливых и разносторонних актеров современного кинематографа". Ранее этой награды удостоились Итан Хоук, Джуди Денч и Пенелопа Крус.

Это будет не первое появление Джонни в Сан-Себастьяне. Он присутствовал на кинофестивале в прошлом году, когда представлял "Золотой горшок: несколько раундов с Шейном Макгоуэном", а ранее еще в 1998 году присутствовал на церемонии с Терри Гиллиамом.

Последняя заметная работа Джонни Деппа в кино – роль военного фотографа Юджина Смита в картине "Великий" ("Минамата") режиссера Эндрю Левитаса. Последний уверен, что MGM, продюсировавшая ленту, хочет "похоронить" фильм.

[ + – ] В фильме "Великий" Депп сыграл военного фотографа Юджина Смита

MGM приобрела фильм в октябре 2020 года через недавно перезапущенную компанию American International Pictures, выпуск которой первоначально был запланирован на февраль 2021 года. Релиз в Великобритании и Ирландии состоится 13 августа, но пока нет запланированной даты начала проката в Северной Америке. Это натолкнуло Левитаса на мысль, что фильм хотят не допустить к показу в США и Канаде из-за скандала с Деппом.

В фильме Джонни играет культового фотографа Юджина, который помогает разоблачить японскую Chisso Corporation, виновную в отравлении ртутью жителей Минаматы (Япония), в 1950-х годах. Кроме Деппа, в нем снимались Билл Найи в роли Роберта Хейза, бывшего редактора Смита в Life Magazine, и Кэтрин Дженкинс в роли его заместителя.

Решение взять Деппа на роль страстного борца за правду, решившего осветить тяжелое положение угнетенных, ознаменовало собой радикальный отход для актера, который известен прежде всего тем, что сыграл эталонного негодяя, капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря".

[ + – ] Джонни Депп в образе Фото: кадр из фильма

Как отмечают журналисты, на самом деле Юджин Смит ничем не отличался от Деппа: был алкоголиком, пристрастился к амфетамину и имел глубокие инстинкты саморазрушения. До 1971 года фотограф вел жизнь отшельника, прежде, чем решил снова начать свою карьеру, отправившись в Минамату.

"Сломленный алкоголик, который находит цель и, своего рода, новую главу в своей жизни", – так охарактеризовал Депп своего героя пресс-конференции на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

Напомним, недавно Джонни Депп одержал первую серьезную победу над бывшей супругой, из-за которой его карьера пошла под откос.