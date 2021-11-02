Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд снова оказалась под следствием

Обвинение в лжесвидетельстве может обернуться для Эмбер Херд не только запретом въезда в Австралию, но и реальным тюремным сроком.

35-летняя американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд снова оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Она фигурирует в деле о лжесвидетельстве в рамках проводимого при поддержке ФБР расследования утверждений, что она солгала австралийским властям после незаконного ввоза своих собак в страну в 2015 году, пишет Daily Mail.

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Ранее она публично извинилась за то, что провезла в Австралию собак, йоркширских терьеров по кличке Пистоль и Бу, не оформив на них документов, подтверждающих, что животные здоровы и безопасны. По словам Эмбер, тогда у нее был недосып, что и стало причиной того, что она "забыла" документы.

Ей поверили и простили этот момент, однако теперь в Австралии решили пересмотреть это дело, поскольку на прошлогоднем судебном процессе по делу о клевете в Великобритании между бывшим супругом Херд, Джонни Деппом, и газетой The Sun прозвучала информация, поставившая под сомнение объяснения актрисы относительно документов на собак.

[ + – ] Актриса Эмбер Херд со своими собаками Пистолем и Бу Фото: Getty Images

Бывший менеджер Деппа Кевин Мерфи рассказал в лондонском суде, что Херд приказала ему лгать под присягой после того, как она отправила домашних животных в Квинсленд на частном самолете, не задокументировав их. Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии отреагировало на это признание, возобновив уголовное расследование и заручившись помощью ФБР для отслеживания свидетелей в США.

Мерфи был подробно опрошен австралийскими следователями и предоставил развернутые свидетельские показания и множество электронных писем, предположительно, имеющих отношение к Херд.

Источники, близкие к расследованию, полагают, что понадобится несколько недель, прежде чем актрисе будут предъявлены обвинения в лжесвидетельстве или подстрекательстве к даче ложных показаний.

Максимальный срок тюремного заключения за лжесвидетельство составляет 14 лет, в то время как последнее преступление может повлечь за собой семилетний срок в соответствии с Уголовным кодексом Квинсленда.

Маловероятно, что правительство Австралии попытается добиться экстрадиции Херд, но, тем не менее, ей может грозить арест, если она снова попытается въехать в страну.

"Она могла бы просто проигнорировать все это и никогда не вернуться, но в Австралии снято огромное количество фильмов, в том числе "Аквамен", фильм, по которому она наиболее известна", – сказал инсайдер.

[ + – ] Эмбер Херд в фильме "Аквамен", который снимался в Австралии

Херд столкнулась с двумя обвинениями в незаконном ввозе животных и возможным десятилетним тюремным заключением в качестве наказания после того, как в апреле 2015 года она отправила двух собак в Австралию, чтобы встретиться с Деппом, снимавшимся в "Пиратах Карибского моря".

Пистоль и Бу должны были быть заявлены на таможне и помещены на 10-дневный карантин, но их прибытие оставалось незамеченным в течение нескольких недель, пока салон груминга не разместил снимки этой пары в Facebook.

Австралийские СМИ окрестили ссору "войной с терьерами", а Деппу и Херд дали 72 часа, чтобы отправить их домой или отдать животных под арест с дальнейшим усыплением. Тогда Херд признала себя виновной, убедив суд, что все получилось "случайно", и заплатила штраф 10 000 австралийских долларов (7650 долларов США).

Напомним, Джонни Депп отстоял право подать в суд на Эмбер Херд по делу о клевете на $50 млн после того, как судья Вирджинии не удовлетворил просьбу актрисы отклонить его.